Con dao hai lưỡi khi dùng 'hot girl' nhảy nhót bán hàng

Nhiều người bán dùng hot girl AI có thể giảm chi phí vận hành kênh, song cũng đối diện nguy cơ đánh mất niềm tin khách hàng, thậm chí bị khiếu nại.

Hot girl AI đang là xu hướng trên TikTok.

Tháng 10/2025, chị Hoàng Điệp, chủ một cơ sở kinh doanh thời trang tại TP.HCM, lần đầu tiên sử dụng người mẫu AI để quảng cáo, gắn link bán hàng trên kênh TikTok Shop và Shopee. Chị bất ngờ khi mỗi video ban đầu thu hút hàng trăm nghìn đến trên 1 triệu lượt xem.

Kinh doanh thời trang công sở, hướng đến tệp khách hàng chính là nữ độ tuổi 25-40, chị Điệp cho biết trước đó, chị khá phân vân khi tiếp cận xu hướng tiếp thị mới mẻ này.

“Tôi cũng cân nhắc kỹ để chọn được người thiết kế mẫu ảo trông ‘thật’ nhất. Thay vì chọn gói giá rẻ khoảng vài chục đến 100.000 đồng/clip, tôi chọn mức 200.000/clip, vẫn chỉ rẻ bằng 1/10 so với thuê người mẫu thật”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không riêng chủ cửa hàng thời trang ở TP.HCM, nhiều nhãn hàng và người bán trên sàn thương mại điện tử đang tìm đến dịch vụ KOC, người mẫu AI với hứa hẹn chi phí rẻ, ít phụ thuộc. Tuy nhiên, họ cũng sớm nhận ra một số vấn đề như thiếu tính chân thực, dễ bị khách hàng phản ứng, suy giảm niềm tin vào thương hiệu khi dùng mẫu ảo.

Lo mất niềm tin khách hàng

Chị Hoàng Điệp cho biết khi sử dụng mẫu AI, cửa hàng đã tiết kiệm được chi phí lớn. “Thuê người mẫu ảnh sẽ tốn thêm các khoản như trang điểm, dựng concept trong nhà hoặc di chuyển chụp ngoại cảnh. Đôi khi mất cả tuần mới xong hình, trong khi sản phẩm cần tung ra sớm. Còn với mẫu AI, chỉ cần đưa ảnh trang phục và các yêu cầu về lời thoại, bên làm dịch vụ sẽ trả nhanh trong ngày”, chị nói.

Chủ cửa hàng thừa nhận có những video chân thật đến nỗi chị khó phân biệt. Dù vậy, chị chỉ áp dụng 50% nội dung là mẫu ảo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi câu chuyện clip AI được biết đến nhiều hơn, không ít khách hàng đã đặt câu hỏi khi nhận ra các người mẫu ảo trên kênh TikTok. Theo chị Điệp, điều này ảnh hưởng tương đối đến trải nghiệm khách hàng, một số bình luận trên kênh cho rằng shop “coi thường” khi dùng hình ảnh AI, trong khi mức giá sản phẩm không rẻ.

Những nội dung được AI nhân lên hàng loạt khiến người xem "bội thực". Ảnh: TikTok.

Nhiều khách sau khi xem video người mẫu ảo đã phải nhắn tin xin ảnh thật sản phẩm, thậm chí hỏi đi hỏi lại xem ảnh đó liệu có phải ảnh AI hay không.

“Sau hơn 3 tháng, tôi nhận thấy các clip AI dường như không được đề xuất tốt. Tôi đang tính toán lại, sẽ dừng đăng clip AI trên TikTok, chỉ dùng nó để gắn link trên mục video của Shopee”, chị bày tỏ.

Theo khảo sát, xu hướng dùng clip AI để quảng cáo, gắn link tiếp thị liên kết đang nở rộ trên TikTok. Trong khi nhiều chủ kênh huấn luyện mẫu ảo đến mức khó phân biệt, nhiều nội dung dễ dàng nhận ra là AI khiến tương tác không cao, người xem dường như “bội thực”.

Ví dụ, kênh H.T. có 16.200 follow với toàn bộ là clip AI, gắn link affiliate đến các sản phẩm mỹ phẩm từ nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, các clip khá sơ sài, đồ họa AI lộ liễu và lặp lại câu thoại sáo rỗng, được “nhân bản” hàng loạt.

Dù có trên 1.000 clip, lượng yêu thích và bình luận không cao. Có nhiều video chỉ đạt trên dưới 10 lượt xem. Một số người xem bày tỏ ngán ngẩm khi liên tục lướt trúng nội dung của kênh này.

Cần sự minh bạch

Trao đổi về sự bùng nổ của hot girl ảo bán hàng, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Vision (Quyền Giám đốc Trung tâm Vision), FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, nhận định xu hướng sử dụng người mẫu AI trong kinh doanh là sự chuyển dịch tất yếu phải xảy ra trong ngành kinh doanh, quảng cáo số.

Theo ông, lý do là bởi chi phí sản xuất được tối ưu cực lớn (giảm cát-xê người mẫu, chi phí thuê studio, make up), tốc độ sản xuất nội dung gần như tức thời và chất lượng nội dung càng ngày càng cao, hiện tại đã đạt mức độ rất khó để phân biệt với người thật.

Tuy nhiên, ông Trung cho biết khả năng cao sẽ vẫn có sự phân hóa giữa các phân khúc kinh doanh, ví dụ xu hướng dùng AI sẽ chiếm ưu thế lớn ở phân khúc kinh doanh giá rẻ hoặc thương mại điện tử, còn phân khúc cao cấp đòi hỏi những trải nghiệm cao cấp cho khách hàng thì việc dùng người thật vẫn chiếm ưu thế để tối ưu việc truyền tải cảm xúc thật tới khách hàng.

Ông Nguyễn Bảo Trung cho rằng xu hướng sử dụng người mẫu AI trong kinh doanh là sự chuyển dịch tất yếu phải xảy ra trong ngành kinh doanh, quảng cáo số. Ảnh: NVCC.

Những người sử dụng AI trên các nền tảng mạng xã hội dễ phải đối mặt với một số rủi ro. Nội dung do AI tạo ra có thể không đạt chất lượng tốt hoặc xa rời sản phẩm thực tế, dẫn tới suy giảm niềm tin của khách hàng đối với nhãn hàng nói riêng và các nội dung kinh doanh do AI tạo ra nói chung.

Bên cạnh đó, nội dung do AI tạo ra có thể dựa trên dữ liệu hình ảnh của người nổi tiếng hoặc các nội dung có bản quyền khác. Nếu không được xin phép đầy đủ sẽ dẫn tới các kiện tụng pháp lý phức tạp.

"Việc quá lạm dụng các nội dung AI dạng 'mì ăn liền' quá hoàn hảo có thể khiến người dùng sớm cảm thấy 'bội thực' và muốn tìm kiếm những trải nghiệm thật hoặc thô mộc hơn", ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông, những người sử dụng AI làm nội dung cần minh bạch, ví dụ gán nhãn “hình ảnh do AI tạo ra”. Việc này có thể tránh các vi phạm về bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời gây dựng sự an tâm, tin tưởng của khách hàng với nhãn hàng. Bên cạnh đó, việc xây dựng bộ hình ảnh AI riêng của thương hiệu thay vì sử dụng các gương mặt có sẵn cũng cần thiết để tránh các tranh chấp về bản quyền hình ảnh.

Ngoài ra, kiểm soát đầu ra của AI bởi con người là một bước quan trọng nữa nhằm đảm bảo loại trừ các lỗi có thể sinh ra bởi AI (ví dụ thông tin ảo) và đảm bảo nội dung sinh ra gần nhất với sản phẩm thực tế. Việc này cũng thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng của chính doanh nghiệp. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, AI vẫn chỉ nên là công cụ hỗ trợ cho hoạt động của con người.