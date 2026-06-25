Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Hàn Quốc đổ gục

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:34 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc gục ngã trong thất vọng, trong khi Nam Phi ngược dòng ngoạn mục để chiếm lấy vị trí thứ hai bảng A World Cup 2026.

Han Quoc anh 1

Sau tiếng còi mãn cuộc, sân Monterrey chứng kiến hai gam màu cảm xúc đối lập rõ rệt trong cùng một trận đấu. Một bên là sự sụp đổ đầy cay đắng, bên kia là màn bùng nổ cảm xúc của người lách qua khe cửa hẹp.
Han Quoc anh 2

Sau 90 phút tại lượt trận cuối bảng A, Hàn Quốc gục ngã 0-1 trước Nam Phi. Kết quả khiến đại diện châu Á đánh mất vị trí thứ hai trên BXH, rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hiện Hàn Quốc xếp thứ ba ở bảng đấu.
Han Quoc anh 3

Các cầu thủ Hàn Quốc đổ gục xuống sân, nhiều người ôm đầu thất vọng sau một trận đấu họ cố giành quyền kiểm soát nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Han Quoc anh 4

Lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, Son Heung-min phải ngồi dự bị. Khi được tung vào sân trong hiệp hai với kỳ vọng tạo đột biến, anh cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Han Quoc anh 5

Những pha xử lý của ngôi sao số một đội bóng xứ kim chi trở nên đơn độc giữa hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.
Han Quoc anh 6

Khi trận đấu khép lại, Son rời sân với ánh mắt thất vọng, không giấu được sự bất lực. Sau 3 trận ra sân ở World Cup 2026, anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Han Quoc anh 7

Trên khán đài, không ít cổ động viên bật khóc, lặng người trước viễn cảnh đội nhà đối diện nguy cơ dừng bước sớm.
Han Quoc anh 8

Ở chiều ngược lại, Nam Phi biến sân đấu thành một lễ hội thực thụ. Cầu thủ áo vàng ăn mừng cuồng nhiệt ngay sau tiếng còi mãn cuộc, những màn nhảy múa, ôm chầm lấy nhau và tiếng hò reo vang dội khắp khán đài đội khách. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình đầy nỗ lực.
Han Quoc anh 9

Bước vào lượt cuối với bất lợi, Nam Phi cũng không được đánh giá cao hơn. Nhưng họ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở thời điểm quyết định, vượt qua chính Hàn Quốc để chiếm lấy vị trí thứ hai bảng A.
Han Quoc anh 10

Trong khi Hàn Quốc rơi vào vòng xoáy tiếc nuối, Nam Phi lại viết tiếp câu chuyện của mình tại World Cup 2026 bằng tinh thần không bỏ cuộc.

Han Quoc anh 11

Hai số phận, hai thái cực cùng được định đoạt trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc.
Nam Phi bất ngờ mở tỷ số trước Hàn Quốc Thapelo Maseko có pha dứt điểm chính xác vào lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6

Gục ngã trước Nam Phi, Hàn Quốc nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026

Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Nam Phi thuộc lượt cuối bảng A World Cup 2026.

4 giờ trước

Xác định cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out World Cup 2026

Sáng 25/6, Nam Phi đả bại Hàn Quốc 1-0 thuộc lượt cuối bảng A và sẽ gặp chủ nhà Canada ở vòng knock-out World Cup 2026.

60 phút trước

Đội đầu tiên vào vòng knock-out World Cup với vị trí thứ 3

Sáng 25/6, Bosnia & Herzegovina giành quyền vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Chelsea ra gia ban Malo Gusto cho Man City hinh anh

Chelsea ra giá bán Malo Gusto cho Man City

11 phút trước 11:03 25/6/2026

0

Chelsea chỉ chấp nhận để Malo Gusto ra đi nếu nhận đủ khoảng 88 triệu euro, trong bối cảnh Manchester City và nhiều ông lớn châu Âu đang theo sát hậu vệ người Pháp.

Minh Nghi

Hàn Quốc Son Heung-min Tuyển Hàn Quốc Tuyển Nam Phi Hàn Quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý