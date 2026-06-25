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Sau tiếng còi mãn cuộc, sân Monterrey chứng kiến hai gam màu cảm xúc đối lập rõ rệt trong cùng một trận đấu. Một bên là sự sụp đổ đầy cay đắng, bên kia là màn bùng nổ cảm xúc của người lách qua khe cửa hẹp.
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Sau 90 phút tại lượt trận cuối bảng A, Hàn Quốc gục ngã 0-1 trước Nam Phi. Kết quả khiến đại diện châu Á đánh mất vị trí thứ hai trên BXH, rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hiện Hàn Quốc xếp thứ ba ở bảng đấu.
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Các cầu thủ Hàn Quốc đổ gục xuống sân, nhiều người ôm đầu thất vọng sau một trận đấu họ cố giành quyền kiểm soát nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
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Lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, Son Heung-min phải ngồi dự bị. Khi được tung vào sân trong hiệp hai với kỳ vọng tạo đột biến, anh cũng không thể xoay chuyển cục diện.
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Những pha xử lý của ngôi sao số một đội bóng xứ kim chi trở nên đơn độc giữa hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.
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Khi trận đấu khép lại, Son rời sân với ánh mắt thất vọng, không giấu được sự bất lực. Sau 3 trận ra sân ở World Cup 2026, anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
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Trên khán đài, không ít cổ động viên bật khóc, lặng người trước viễn cảnh đội nhà đối diện nguy cơ dừng bước sớm.
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Ở chiều ngược lại, Nam Phi biến sân đấu thành một lễ hội thực thụ. Cầu thủ áo vàng ăn mừng cuồng nhiệt ngay sau tiếng còi mãn cuộc, những màn nhảy múa, ôm chầm lấy nhau và tiếng hò reo vang dội khắp khán đài đội khách. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình đầy nỗ lực.
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Bước vào lượt cuối với bất lợi, Nam Phi cũng không được đánh giá cao hơn. Nhưng họ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở thời điểm quyết định, vượt qua chính Hàn Quốc để chiếm lấy vị trí thứ hai bảng A.
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Trong khi Hàn Quốc rơi vào vòng xoáy tiếc nuối, Nam Phi lại viết tiếp câu chuyện của mình tại World Cup 2026 bằng tinh thần không bỏ cuộc.
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Hai số phận, hai thái cực cùng được định đoạt trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.