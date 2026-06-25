Hàn Quốc thua sốc, Park Ji-sung chỉ ra gốc rễ vấn đề

Sự thất vọng của huyền thoại Park Ji-sung phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ Hàn Quốc sau thất bại 0-1 trước Nam Phi tại World Cup 2026.

Park Ji-sung (ngoài cùng bên phải) tham gia bình luận trên đài JTBC.

Đội tuyển Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2026 sau trận thua gây sốc 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A sáng 25/6. Kết quả này khiến đại diện châu Á tụt xuống vị trí thứ ba với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, buộc nuôi hy vọng giành vé đi tiếp trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ngay sau trận đấu, huyền thoại Park Ji-sung đưa ra những nhận xét thẳng thắn về tình trạng của bóng đá Hàn Quốc. Cựu tiền vệ Manchester United cho rằng đội tuyển xứ kim chi đang lặp lại những sai lầm từng xuất hiện từ World Cup 2014.

“Dù có thời gian để rút kinh nghiệm sau những thất bại trong quá khứ, đặc biệt là World Cup 2014, chúng ta vẫn lặp lại các sai lầm tương tự. Mọi vấn đề đều xuất phát từ những người đang điều hành bóng đá Hàn Quốc”, Park Ji-sung nhận định trong vai trò bình luận trên đài JTBC.

Cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc thừa nhận đã có cảm giác bất an từ trước giải đấu. Tuy nhiên, ngay cả Park Ji-sung cũng không nghĩ đội nhà sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại.

“Tôi từng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không ngờ mọi thứ lại tệ đến thế. Khi xem đội tuyển thi đấu, tôi tự hỏi đã bao giờ mình thấy bức bối như vậy chưa”, anh nói.

Park Ji-sung cũng đặt dấu hỏi về tính tổ chức trong lối chơi của tuyển Hàn Quốc. Theo anh, những pha tấn công ở các trận đấu gần đây, đặc biệt là màn trình diễn trước Nam Phi, không cho thấy dấu ấn rõ ràng từ hệ thống chiến thuật.

Những phát biểu của Park Ji-sung nhanh chóng gây tiếng vang tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đội tuyển vẫn phải hồi hộp chờ kết quả từ các bảng đấu khác, áp lực dành cho HLV Hong Myung-bo và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng.

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