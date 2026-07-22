Tình trạng hiện tại của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng mắc bệnh và đang được chăm sóc tại một bệnh viện.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, HLV Phan Thanh Hùng đang có tình trạng sức khỏe không tốt. Chiến lược gia sinh năm 1960 đã nằm viện vài tháng qua.

Tối 22/7, hai cựu Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Giang Đông và ông Nguyễn Quốc Hội, cùng cựu Giám đốc Kỹ thuật CLB Hà Nội, ông Hoàng Văn Phúc, tới thăm ông Phan Thanh Hùng. Theo hình ảnh được ông Giang Đông đăng tải trên trang cá nhân, cựu thuyền trưởng đội bóng thủ đô vẫn nở nụ cười, nhưng cơ thể có phần gầy gò.

Từ lâu, giọng ông Phan Thanh Hùng đã bị khàn nặng. Không dễ để nghe rõ ông nói gì nếu không ở khoảng cách gần.

Ông Phan Thanh Hùng năm nay 65 tuổi. HLV này từng rút lui khỏi CLB Đà Nẵng hồi cuối tháng 1. Trước đó, hồi tháng 4/2021, nhà cầm quân quê Đà Nẵng xin từ chức vì sức khỏe tại CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM). Giải thích về lý do xin nghỉ, ông Phan Thanh Hùng cho biết: "Tôi bị thiếu máu cơ tim. Mấy trận vừa qua hơi áp lực khiến tôi hay bị mệt. Nếu làm gắng sức sẽ nguy hiểm. Tôi lo cho sức khỏe của mình nên làm đơn xin nghỉ về Đà Nẵng chữa trị. Khi nào khỏe thì tính tiếp".

Trong sự nghiệp cầm quân, ngoài CLB Đà Nẵng và CLB Bình Dương, ông Phan Thanh Hùng từng dẫn dắt tuyển cũng như làm trợ lý tại tuyển Việt Nam, CLB Hà Nội, U23 Việt Nam và CLB Than Quảng Ninh.

Ông vô địch AFF Cup 2008 trong vai trò trợ lý, hai lần vô địch V.League cùng đội bóng thủ đô và có nhiều danh hiệu ở các giải trẻ. Ông Hùng thuộc nhóm HLV đẳng cấp nhất Việt Nam, được xem là người đặt nền móng cho thành công sau này của CLB Hà Nội, đội bóng thành công nhất lịch sử V.League.