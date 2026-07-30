CĐV tuyển Anh kêu gọi tẩy chay World Cup

Kế hoạch cải tổ World Cup của FIFA khiến làn sóng phản đối bùng nổ, thậm chí người hâm mộ tuyển Anh kêu gọi tẩy chay giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đề xuất của FIFA vấp phải phản ứng dữ dội.

FIFA muốn thành lập dự án FIFA Forward Enterprise để điều hành các giải đấu lớn, đồng thời đề nghị mỗi trong số 211 Liên đoàn thành viên nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 30 triệu bảng nếu chấp thuận kế hoạch trong vòng 53 ngày. Đề án mở đường cho ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần, thay vì chu kỳ bốn năm truyền thống.

Động thái trên khiến UEFA triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn biện pháp đối phó. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) là một trong những đơn vị phản ứng mạnh mẽ nhất, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về quy trình và tính minh bạch của đề xuất.

Simon Harris, một CĐV tuyển Anh từng sang Mỹ cổ vũ đội nhà tại World Cup 2026, cho rằng FIFA đang "bán linh hồn của bóng đá vì tiền". Ông kêu gọi UEFA cùng các quốc gia thành viên rút khỏi FIFA và tẩy chay kỳ World Cup tiếp theo nếu kế hoạch được triển khai.

Một CĐV kỳ cựu khác, Steve Hartshorne, chỉ trích Gianni Infantino đang hành xử như thể "không ai có thể động đến". Ông khẳng định việc mở rộng World Cup lên 64 đội và tổ chức hai năm một lần sẽ làm mất đi giá trị đặc biệt của giải đấu.

Mike Andrews, người hâm mộ Manchester City, cũng cho rằng FIFA đang biến World Cup thành công cụ kiếm lợi nhuận khi trao quyền điều hành cho một thực thể doanh nghiệp.

Cựu Chủ tịch FA và Man City David Bernstein tuyên bố tuyển Anh phải rút khỏi World Cup nếu kế hoạch được thông qua. Ông gọi đây là mô hình làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá.

Trong khi đó, UEFA cáo buộc FIFA đang sử dụng bóng đá để "làm giàu cho chính mình và bạn bè". Một nguồn tin nội bộ của tổ chức này khẳng định tương lai của bóng đá đang bị đe dọa.