Tuyển Pháp nhận tin xấu trước đại chiến Morocco

Aurelien Tchouameni nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Morocco do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi.

Aurelien Tchouameni chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Theo trợ lý huấn luyện viên Guy Stephan, quỹ thời gian hồi phục chấn thương đùi của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đang trở nên cực kỳ eo hẹp khi trận đấu đã gần kề (diễn ra vào ngày 10/7 tới).

Cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động Gillette (Boston) được đánh giá là màn tái đấu đầy duyên nợ, gợi nhắc lại trận bán kết kịch tính tại kỳ World Cup 2022. Sự thiếu vắng dự kiến của Tchouameni ngay lập tức tạo ra một bài toán nhân sự nan giải cho huấn luyện viên Didier Deschamps.

Đây là tổn thất lớn đối với hệ thống phòng ngự từ xa của "Gà trống Gaulois" trong một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp đầy rủi ro. Hiện tại, Manu Kone là phương án thay thế tiềm năng nhất.

Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma cũng mang đến nỗi lo lớn cho ban huấn luyện sau khi vừa nhận một thẻ vàng trong trận thắng tối thiểu Paraguay hôm 5/7. Nếu lựa chọn anh, Deschamps sẽ phải chấp nhận rủi ro về nguy cơ dính án treo giò.

Trong bối cảnh áp lực từ vòng 16 đội đang tăng cao, việc tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho vị trí của Tchouameni sẽ là yếu tố quyết định đến khả năng đi tiếp của nhà đương kim á quân thế giới trước một đối thủ khó chịu như Morocco.

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