Scaloni lên tiếng về rạn nứt nội bộ của Argentina

HLV Lionel Scaloni chính thức lên tiếng làm rõ thực trạng nội bộ đội tuyển Argentina trước những tin đồn rạn nứt sau World Cup 2026.

Lionel Scaloni bác tin rạn nứt nội bộ của tuyển Argentina.

Trong khi phần lớn cầu thủ tham gia lễ diễu hành mừng công tại Buenos Aires, thủ quân Lionel Messi chọn trở về quê nhà Rosario để nghỉ ngơi, động thái làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu về sự chia rẽ. Theo TyC Sports, Scaloni quyết liệt bác bỏ các tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về một bài phát biểu gây tranh cãi của Messi, ông khẳng định: "Tôi không dùng mạng xã hội và cũng chẳng hay biết gì cả. Tôi thực sự không hiểu các bạn đang nói về chuyện gì. Tôi không thể tin nổi các bạn lại đặt ra câu hỏi như vậy. Tập thể chúng tôi đang đi theo một con đường hoàn toàn khác, thưa các bạn".

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ thi đấu của các học trò tại World Cup 2026: "Điều quan trọng nhất là các học trò của tôi cống hiến tất cả. Họ thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi khoác lên mình màu áo này và đó là điều chúng ta nên trân trọng. Tôi hy vọng sau này, bất kỳ cầu thủ nào khi gia nhập đội tuyển cũng sẽ cống hiến với tinh thần tương tự, bởi đó chính là một thông điệp về bản sắc".

Ở một diễn biến khác, sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc, Scaloni và Liên đoàn Bóng đá Argentina có thể sớm ngồi lại để đàm phán về tương lai, trong bối cảnh giao kèo giữa đôi bên sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2026.

Anya Taylor-Joy thất thần khi Argentina thủng lưới Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.