Thủ môn đá thẳng vào lưới nhà ở giải Nam Mỹ

Thủ môn Sergio Avellaneda tự đưa bóng vào lưới nhà, góp phần khiến Real Frontera thảm bại 1-5 trước Urena thuộc giải Hạng Nhì Venezuela.

Thủ môn tự sút tung lưới nhà ở Venezuela Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.

Trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Sede Real Frontera hôm 26/7, Real Frontera khởi đầu không quá lép vế. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở khoảng phút 30 với sai lầm khó lý giải của thủ thành Sergio Avellaneda.

Sau đường chuyền về của đồng đội, thủ môn 23 tuổi người Colombia giữ bóng quá lâu trong chân. Tiền đạo Urena lập tức tăng tốc áp sát, buộc Avellaneda phải xử lý trong thế bị động. Khi cố gắng phá bóng, anh mất thăng bằng và thực hiện cú đá không khác gì một pha dứt điểm về chính khung thành đội nhà.

Bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Real Frontera lẫn khán giả trên sân. Pha phản lưới kỳ quặc này giúp Urena vượt lên dẫn trước và mở màn cho màn trình diễn áp đảo của đội khách.

Thủ môn Avellaneda đá phản lưới nhà.

Sau bàn thua, Real Frontera hoàn toàn đánh mất tinh thần. Urena liên tiếp khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự để ghi thêm bàn thắng, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 5-1.

Đoạn video ghi lại tình huống xử lý thảm họa của Avellaneda nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều CĐV gọi đây là một trong những pha phản lưới nhà "khó tin nhất năm".

Một người hâm mộ hài hước viết: "Tôi vừa xem World Cup xong, giờ mới được thưởng thức thứ bóng đá đúng nghĩa". Người khác không giấu nổi sự ngỡ ngàng: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một tài khoản bình luận: "Phản lưới nhà thì không hiếm, nhưng kiểu này thì đúng là chưa từng thấy".

Những ý kiến khác cũng đồng loạt bày tỏ sự kinh ngạc với các bình luận như: "Không thể tin nổi", "Sai lầm quá khủng khiếp" hay "Đúng là một pha xử lý đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn".