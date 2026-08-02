Real chuẩn bị chia tay cầu thủ thứ 8

CLB chủ sân Bernabeu tiến sát việc để Raul Asencio gia nhập Marseille trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Asencio muốn tìm cơ hội ra sân thường xuyên.

Theo Fichajes, Real Madrid chuẩn bị chia tay Raul Asencio, khi trung vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha có thể mang về cho đội bóng Hoàng gia 15 triệu euro, đồng thời hưởng 25% hoa hồng nếu Marseille bán Asencio trong tương lai.

Thương vụ được bố trí theo hình thức cho mượn kèm điều khoản mua đứt gần như bắt buộc, được kích hoạt nếu Asencio đạt những mục tiêu nhất định. Hai bên hiện chỉ còn hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố.

Nếu không có gì thay đổi, Asencio sẽ trở thành cầu thủ thứ 8 chia tay Real trong hè này, sau Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos (hết hợp đồng), Fran Garcia (sang Betis), Mario Martin (sang Getafe), Gonzalo Garcia và Cesar Palacios (sang Fulham). Tổng cộng, "Los Blancos" có thể thu về gần 100 triệu euro, riêng từ việc thanh lý đội hình.

Đây là quyết định phù hợp với nguyện vọng của Asencio. Sau khi trưởng thành từ học viện Real Madrid và được đôn lên đội một, cầu thủ người Tây Ban Nha từng được kỳ vọng sẽ trở thành phương án lâu dài ở hàng phòng ngự. Anh đã có hơn 70 lần ra sân cho đội bóng kể từ màn ra mắt vào tháng 11/2024.

Tuy nhiên, vị trí của Asencio trong kế hoạch mùa giải 2026/27 không còn được đảm bảo. Mùa trước, anh không thể trở thành lựa chọn đá chính thường xuyên do chấn thương và những quyết định chiến thuật.

Marseille mang đến cho Asencio cơ hội quan trọng để làm lại từ đầu. Đội bóng Pháp muốn sở hữu một trung vệ giàu kinh nghiệm tại La Liga và đấu trường châu Âu, trong khi Asencio cần một môi trường cho phép anh thi đấu thường xuyên hơn.