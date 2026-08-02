Mourinho nổi giận khi Real Madrid bị cầm hoà

HLV Jose Mourinho không hài lòng khi Real Madrid đánh rơi lợi thế dẫn 2 bàn trong trận hòa Fiorentina 2-2 ở màn giao hữu tiền mùa giải.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

Real Madrid khởi đầu thuận lợi nhưng không thể bảo toàn chiến thắng trước Fiorentina trong trận giao hữu trên sân Sportpark Klagenfurt (Áo) rạng sáng 2/8. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các học trò.

Real Madrid vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút nhờ các pha lập công của Endrick và Alexis Ciria. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để đối thủ vùng lên trong phần còn lại của trận đấu.

Phút 41, Fiorentina rút ngắn cách biệt trước khi Moise Kean ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58. Kết quả này khiến Mourinho không hài lòng, đặc biệt với thái độ thi đấu của các cầu thủ trong giai đoạn cuối trận.

“Tôi đã thấy một Real Madrid không giống với những gì tôi kỳ vọng. Các cầu thủ phải chiến đấu vì từng quả bóng, thắng mọi pha tranh chấp và cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Đây là điều không thể chấp nhận được”, Mourinho nói sau trận.

Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đánh giá cao nỗ lực của một số cầu thủ trẻ và những người chưa có nhiều thời gian chuẩn bị.

Mourinho hậm hực rời sân sau khi trận đấu kết thúc.

“Tôi thấy ba bộ mặt của Real Madrid: một đội bóng sung sức, một đội bóng mệt mỏi và một đội bóng cực kỳ mệt mỏi”, Mourinho chia sẻ thêm.

Ông đặc biệt nhắc đến Endrick cùng các cầu thủ trẻ như Joan Martinez và Mario Rivas, những người được trao cơ hội trong bối cảnh Real Madrid thiếu nhiều trụ cột sau mùa hè World Cup.

Mourinho cũng khẳng định Real Madrid vẫn phải duy trì tiêu chuẩn cao ngay cả trong các trận giao hữu. Nhà cầm quân 63 tuổi cho biết đội bóng sẽ có những thay đổi ở trận đấu tiếp theo, khi nhiều cầu thủ trở lại hội quân.

Trong thời gian tới, Vinicius Junior, Brahim Diaz và Bernardo Silva dự kiến gia nhập đội hình, giúp Mourinho có thêm lựa chọn trước khi mùa giải 2026/27 chính thức khởi tranh.

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