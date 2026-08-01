Mourinho sốt ruột vì hàng thủ Real Madrid

Chấn thương của Raul Asencio khiến kế hoạch tái thiết hàng phòng ngự Real Madrid thêm rối ren, buộc Jose Mourinho tiếp tục thúc giục CLB mua trung vệ.

Chấn thương của Raul Asencio khiến Jose Mourinho càng quyết liệt yêu cầu Real Madrid bổ sung trung vệ.

Hàng thủ tiếp tục trở thành nỗi lo lớn của Jose Mourinho trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Dù Real Madrid đã chiêu mộ Ibrahima Konate, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn cho rằng đội hình hiện tại chưa đủ an toàn để bước vào một mùa giải kéo dài.

Vấn đề mới nhất đến từ Raul Asencio. Real Madrid xác nhận trung vệ 23 tuổi bị tổn thương cơ thẳng đùi chân phải và chưa công bố thời điểm trở lại. Truyền thông Tây Ban Nha dự đoán cầu thủ này có thể nghỉ khoảng 6 tuần, đồng nghĩa vắng mặt trong phần lớn giai đoạn tiền mùa giải và những vòng đầu La Liga.

Chấn thương của Asencio đến vào thời điểm nhạy cảm. Trung vệ người Tây Ban Nha vốn nằm trong nhóm cầu thủ có thể rời sân Bernabeu để Real Madrid thu gọn đội hình và mở đường cho một hậu vệ mới. Tuy nhiên, khả năng chuyển nhượng của anh giờ bị ảnh hưởng đáng kể.

Real Madrid vì thế rơi vào tình thế khó xử. Giữ Asencio đồng nghĩa CLB tiếp tục sở hữu một cầu thủ không nằm trong nhóm ưu tiên của Mourinho, nhưng bán anh khi đang chấn thương cũng không dễ thực hiện.

Mourinho muốn có thêm một trung vệ bởi mỗi lựa chọn hiện tại đều tồn tại dấu hỏi.

Mourinho muốn có thêm một trung vệ bởi mỗi lựa chọn hiện tại đều tồn tại dấu hỏi. Antonio Rudiger đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, Dean Huijsen còn trẻ, trong khi Eder Militao vừa trải qua quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Konate cũng cần thời gian thích nghi sau khi mới gia nhập đội bóng.

Alessandro Bastoni và Nico Schlotterbeck nằm trong số những cái tên được Real Madrid cân nhắc. Bastoni được đánh giá cao về kinh nghiệm và khả năng triển khai bóng, nhưng mức phí chuyển nhượng là trở ngại lớn. Schlotterbeck có giá dễ tiếp cận hơn nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng, song thương vụ vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Sự sốt ruột của Mourinho không phải không có cơ sở. Real Madrid từng liên tục phải thay đổi hàng thủ vì chấn thương, khiến các HLV trước đó nhiều lần sử dụng cầu thủ trái sở trường hoặc trao cơ hội cho những phương án chưa đủ kinh nghiệm.

Mourinho muốn Real Madrid phòng ngự quyết liệt, duy trì cự ly chặt và đủ sức chơi với cường độ cao ngay từ đầu mùa. Để làm được điều đó, ông cần ít nhất bốn trung vệ đạt trạng thái tốt và có thể thay thế lẫn nhau.

Chấn thương của Asencio vì thế không chỉ khiến Real mất thêm một cầu thủ. Nó còn làm đình trệ kế hoạch thanh lọc lực lượng và đẩy CLB vào thế phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng.

Real Madrid đã bổ sung nhiều vị trí trong mùa hè, nhưng hàng phòng ngự vẫn chưa đem lại cảm giác an toàn cho Mourinho. Khi mùa giải mới đang đến gần, lời cầu cứu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng trở nên cấp thiết.