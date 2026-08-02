Endrick tỏa sáng, Real Madrid hòa kịch tính Fiorentina

Đêm 1/8, Real Madrid bất ngờ bị Fiorentina cầm hòa với tỷ số 2-2 dù thầy trò Jose Mourinho được đánh giá cao hơn.

Real Madrid bị Fiorentina cầm hòa với tỷ số 2-2. Ảnh: Real Madrid

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn tỏa sáng rực rỡ của các tài năng trẻ, đặc biệt là Endrick với bàn thắng mở tỷ số sớm, cùng sự góp mặt của những cái tên đáng chú ý như Arda Guler hay Trent Alexander-Arnold.

Ngay trong hiệp một, Real Madrid thể hiện sức mạnh vượt trội khi vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút bóng lăn. Endrick khai thông thế bế tắc ở phút 12 bằng cú dứt điểm chân trái quyết đoán, trước khi Alexis Ciria nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Eduardo Camavinga.

Tuy nhiên, Fiorentina cho thấy tinh thần không bỏ cuộc. Phút 41, Roberto Piccoli rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đường chuyền dọn cỗ của Alex Jimenez.

Bước sang hiệp hai, đại diện Serie A duy trì sức ép và có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Moise Kean ở phút 58. Trong những phút cuối, không có bàn thắng nào được ghi thêm dù cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là cú đánh đầu cận thành của tân binh Carlos Espi bên phía đội bóng Hoàng gia.

Trận hòa này là bài kiểm tra chất lượng cho cả hai câu lạc bộ trong quá trình thử nghiệm đội hình và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trước thềm mùa giải mới.

Thầy trò Mourinho sẽ có trận giao hữu tiếp theo diễn ra vào ngày 13/8. Đối thủ của "Los Blancos" là Deportivo de La Coruna.

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