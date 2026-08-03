Tuyển Việt Nam làm nên lịch sử

Tuyển Việt Nam viết nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử ASEAN Cup khi đánh bại Indonesia 3-0 ngay tại sân Pakansari tối 3/8.

Tuyển Việt Nam lần đầu thắng Indonesia trên sân khách ở giải Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến.

Trước chuyến làm khách tại Pakansari, lịch sử hoàn toàn không đứng về phía tuyển Việt Nam. Trong 4 lần hành quân đến Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á, "Những chiến binh Sao Vàng" chỉ giành được 3 trận hòa và nhận một thất bại.

Lần đầu tiên là trận hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002. Đến AFF Cup 2007, hai đội tiếp tục chia điểm 1-1 trên sân Gelora Bung Karno. Tại bán kết AFF Cup 2016, Indonesia thắng 2-1 trên sân Pakansari trước khi giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Gần nhất, Việt Nam hòa 0-0 ở bán kết AFF Cup 2022 (diễn ra đầu năm 2023).

Chuỗi bốn trận không thắng ấy chính thức khép lại bằng màn trình diễn đầy thuyết phục của đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Ngay phút thứ 6, Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt với Nguyễn Hoàng Đức. 9 phút sau, Nguyễn Hai Long tận dụng sai lầm của hàng thủ Indonesia để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Nguyễn Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng ở phút 71.

Chiến thắng giúp tuyển Việt Nam đòi món nợ lịch sử và mở toang cánh cửa vào bán kết. Với 7 điểm sau ba lượt trận, nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn đầu bảng A và nắm quyền tự quyết trước cuộc tiếp đón Campuchia ở lượt cuối.

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng xóa bỏ "lời nguyền" chưa từng thắng Indonesia trên sân khách ở đấu trường Đông Nam Á. Đó không chỉ là một chiến thắng về tỷ số, mà còn là dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh và vị thế của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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