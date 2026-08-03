CĐV Indonesia nhớ Shin Tae-yong sau trận thua Việt Nam

Thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam khiến nhiều cổ động viên Indonesia đồng loạt nhắc tên Shin Tae-yong và chỉ trích màn trình diễn rời rạc của đội nhà dưới thời John Herdman.

Indonesia thua toàn diện trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch khi đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Indonesia xuất hiện hàng loạt bình luận nhắc đến cựu HLV Shin Tae-yong. Nhiều người cho rằng đội tuyển hiện tại chơi thiếu gắn kết, mất tổ chức và thậm chí còn kém hơn giai đoạn đầu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

“Ngày xưa mang đội U23 còn không thảm như thế này. Giờ có nhiều cầu thủ nhập tịch mà vẫn ra nông nỗi này”, một CĐV bình luận.

Một người khác khác viết: “Đội hình hôm nay rất giống giai đoạn đầu thời Shin Tae-yong khi mới bắt đầu nhập tịch, nhưng ít nhất khi đó đội còn có bản sắc. Giờ thì chơi quá rời rạc".

Không ít người hâm mộ còn công khai thừa nhận nhớ Shin Tae-yong. “Tự nhiên lại nhớ Tayong”, một tài khoản viết ngắn gọn nhưng nhận được nhiều lượt đồng tình.

CĐV Indonesia chỉ trích lối chơi của đội chủ nhà.

Nhiều CĐV Indonesia tiếp tục phàn nàn về việc hàng thủ dâng quá cao, đặc biệt khi thủ môn Nadeo Argawinata mắc sai lầm và lối chơi lộ rõ thiếu sự kết nối giữa các tuyến.

"Đừng gọi Nadeo lên tuyển nữa. Thảo nào thời Shin Tae-yong anh ta chẳng được dùng", một bình luận mỉa mai.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Văn Vĩ mở tỷ số từ phút thứ 6 sau đường chọc khe của Hoàng Đức, trước khi Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 14 bằng pha bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng. Sang hiệp hai, Xuân Son vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 70.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

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