Ngạo nghễ Bellingham

Kéo sập mọi định kiến bằng phong độ ấn tượng tại World Cup 2026, Jude Bellingham đang biến khát khao vô địch của người Anh thành hiện thực nhờ đẳng cấp siêu sao.

Bellingham đang toả sáng rực rỡ tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Bellingham đang chơi một thứ bóng đá ở đẳng cấp kinh ngạc, hay đến mức khiến những màn trình diễn kinh điển của Paul Gascoigne tại Italia 90 bỗng trở nên bình thường. Lời nhận định này không hề mang tính hạ thấp "Gazza", mà là sự tán dương nồng nhiệt nhất cho một bộ óc thiên tài đang tạo ra tầm ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Những cổ động viên hoài cổ có thể lật lại ký ức năm 1966 để bảo vệ Sir Geoff Hurst với cú hat-trick huyền thoại trong trận chung kết. Thế nhưng, nếu đánh giá một cách công bằng xuyên suốt hành trình sáu trận đấu đã qua, sự ổn định và tính bùng nổ từ đôi chân của Bellingham là thứ không thể đong đếm. Anh đang sở hữu số bàn thắng từ bóng sống trong một kỳ World Cup nhiều hơn bất kỳ danh thủ đồng hương nào trong quá khứ.

Đòn tâm lý của Tuchel và ngọn lửa kiêu hãnh

Điều kỳ lạ là chỉ năm tuần trước, suất đá chính của Bellingham trong sơ đồ của Thomas Tuchel vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Sự hoài nghi đó không nằm ở tài năng, mà nằm ở cách Tuchel nhào nặn khối gắn kết cho "Tam sư", nơi ông từng ưu tiên những thử nghiệm khác ở vị trí số 10.

Thế nhưng, nhà cầm quân người Đức chứng minh ông là một chiến lược gia tài ba, nhà tâm lý học xuất sắc. Việc Tuchel công khai chỉ trích và tạm gạch tên Bellingham ở mùa giải trước không đơn thuần là sự nghiêm khắc, mà là một đòn khích tướng được tính toán kỹ lưỡng.

Tuchel thắp lên một ngọn lửa kiêu hãnh, biến cậu học trò trở thành một con quái thú hành quân đến nước Mỹ với khao khát cháy bỏng là chứng minh năng lực trước người thầy của mình. 6 bàn thắng tới nay ghi tên Bellingham nói lên điều đó.

Màn khích tướng của Tuchel với Bellingham phát huy tác dụng.

Sự căng thẳng ngầm giữa hai cá tính lớn này vẫn lộ rõ trong các bài phỏng vấn, nhưng câu trả lời đanh thép nhất được Bellingham đưa ra ngay trên thảm cỏ. Trật tự cũ bị lật đổ. Khi "Gazza" trứ danh tại Italia 90 mà không ghi nổi một bàn thắng định đoạt trận đấu, thì Bellingham lại đang biến mình thành một chuyên gia của những màn giải cứu vĩ đại.

Điểm khác biệt tối thượng giữa số 10 hiện tại và các bậc tiền bối, tiêu biểu như huyền thoại Steven Gerrard, chính là sự ngạo nghễ. Gerrard có mọi tố chất để một mình kéo sập đối thủ, nhưng anh lại thiếu đi sự kiêu ngạo cần thiết để bước vào phòng thay đồ và tuyên bố mình là người gánh vác đội bóng.

Bellingham thì có thừa thứ gen đó. Từ Real Madrid cho đến ĐTQG, anh luôn chơi bóng với tâm thế của một kẻ sinh ra để thuộc về những sân khấu vĩ đại nhất và sẵn sàng làm lu mờ tất cả.

Đấng cứu thế và đích đến vĩ đại nhất lịch sử

Sự ngạo nghễ của Bellingham không phải là thói tự mãn huyễn hoặc, mà là bệ phóng cho một tinh thần thép. Nhìn vào cách tuyển Anh vượt qua những thời khắc ngặt nghèo nhất, người ta mới thấy hết giá trị của các ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Khi hệ thống chiến thuật bị bóp nghẹt hay thế trận trôi tuột khỏi tầm tay, mọi toan tính sa bàn đều phải nhường chỗ cho ý chí của những thiên tài. Tuyển Anh lúc này sống bằng hơi thở của bộ đôi Jude Bellingham và Harry Kane, những người đã thầu gần như trọn vẹn số bàn thắng của quốc gia tại giải đấu lần này.

Bellingham vẫn còn tương lai phía trước.

Trận đấu với Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7 là chương mới nhất trong cuốn sách về những "khoảnh khắc anh hùng", nơi Bellingham một lần nữa sắm vai đấng cứu thế với bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ và pha đệm bóng định đoạt trong hiệp phụ.

Trước mắt tuyển Anh là trận bán kết rực lửa với Argentina, một thử thách cực đại nơi họ phải đối mặt với những nhà lọc lõi nhất của "nghệ thuật hắc ám". Nhưng với Bellingham trong đội hình, "Tam sư" sẽ không bước vào trận đấu với ánh mắt ngưỡng mộ hay rụt rè trước Lionel Messi. Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt đối thủ với niềm tin tuyệt đối rằng mình đủ sức làm lu mờ một huyền thoại sống.

Bellingham đang đứng ở ranh giới của một chiến tích định hình cả sự nghiệp, thúc đẩy các đồng đội bằng tư tưởng rằng việc lọt vào bán kết chưa bao giờ là đủ.

Nếu tuyển Anh bước lên đỉnh thế giới, Harry Kane có thể tạm thời trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử quốc gia. Nhưng ngai vàng đó của người đội trưởng chắc chắn sẽ vô cùng ngắn ngủi. Với tất cả những gì đã, đang và sẽ trình diễn khi mới ở tuổi đôi mươi, Jude Bellingham chắc chắn sẽ là người độc chiếm vinh quang tối thượng đó khi khép lại sự nghiệp của mình.