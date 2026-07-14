Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tổng thống Brazil: ‘Chỉ một cầu thủ trở về, thật đáng xấu hổ’

  • Thứ ba, 14/7/2026 17:03 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Tổng thống Lula da Silva công khai chỉ trích đội tuyển Brazil sau khi chỉ Danilo trở về nước cùng chuyến bay của đội.

Chỉ 1 cầu thủ Brazil lên máy bay về nước sau World Cup 2026.

“Đội tuyển ra đi với rất đông người nhưng khi trở về gần như chẳng còn ai trên máy bay. Thật đáng xấu hổ. Chỉ một cầu thủ trở về, những người khác đều ở lại”, Tổng thống Brazil Lula da Silva chỉ trích.

Theo AS, phát biểu được ông Lula đưa ra sau khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2026 từ vòng 1/8. Tổng thống Brazil đặc biệt không hài lòng với hình ảnh chuyến bay của đội tuyển trở về Rio de Janeiro chỉ có hậu vệ Danilo trong số các cầu thủ.

“Tôi đã gửi tin nhắn cho Ancelotti, HLV trưởng đội tuyển Brazil. Một đội bóng ra đi với rất đông người nhưng trở về chỉ có một. Gần như chẳng có ai trên chuyến bay của đội”, ông Lula nói.

Tổng thống Brazil cho rằng tình cảnh sẽ hoàn toàn khác nếu đội tuyển giành chức vô địch. “Nếu chúng ta vô địch World Cup, chắc chắn tất cả đã trở về đây để ăn mừng”, ông nói thêm.

Phát biểu của ông Lula được đưa ra trong một sự kiện thuộc chương trình làm việc. Dù sử dụng giọng điệu pha chút hài hước, Tổng thống Brazil vẫn công khai bày tỏ sự không hài lòng sau khi đội tuyển quốc gia dừng bước tại World Cup.

Ông Lula sau đó tiếp tục đùa về việc HLV Ancelotti nên chiêu mộ một “robot hiếu chiến” để giúp đội tuyển thi đấu năng nổ hơn.

“Một cậu bé tạo ra con robot rất mạnh mẽ. Nó trông giống Mbappe, cũng giống Haaland và có thể sút bóng lên không trung. Tôi nói với Ancelotti rằng nếu muốn chiêu mộ ai đó, hãy ký hợp đồng với con robot ấy, bởi nó sẽ giúp Brazil vô địch World Cup”, Tổng thống Brazil chia sẻ.

Brazil dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy. Việc phần lớn cầu thủ không trở về nước cùng chuyến bay của đội sau khi bị loại tiếp tục gây chú ý tại Brazil.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Hà Trang

Brazil Lula da Silva Danilo World Cup 2026 Đội tuyển Brazil Rio de Janeiro

    Đọc tiếp

    MU chốt số áo cho tân binh Santos

    MU chốt số áo cho tân binh Santos

    45 phút trước 16:49 14/7/2026

    0

    Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng, Andrey Santos được Manchester United trao cho chiếc áo số 17.

    Argentina dính bê bối tài chính

    Argentina dính bê bối tài chính

    46 phút trước 16:48 14/7/2026

    0

    Thỏa thuận tổ chức trận giao hữu giữa Mexico và Argentina trước thềm World Cup 2026 đổ vỡ sau những yêu cầu thanh toán đầy nghi vấn từ phía Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý