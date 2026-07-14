Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026

Tuyển Pháp săn khoảng trống bằng tốc độ, trong khi Tây Ban Nha dùng khả năng kiểm soát để bóp nghẹt đối thủ ở bán kết World Cup 2026.

Mbappe ghi 8 bàn và là mũi nhọn nguy hiểm nhất trong lối chơi trực diện của tuyển Pháp.

Sau vòng bảng đầy bất ngờ và ba vòng knock-out kịch tính, World Cup 2026 cuối cùng vẫn chứng kiến bốn ứng viên hàng đầu góp mặt ở bán kết: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Trong số này, Pháp có hành trình thuận lợi nhất. Ba đội còn lại đều cần những khoảnh khắc quyết định vào cuối trận để đi tiếp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở cách bốn đội tạo ra bàn thắng.

Trước trận bán kết tại Dallas (Mỹ) sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/7, Pháp và Tây Ban Nha đại diện cho hai cách tiếp cận gần như đối lập. Đội bóng của Didier Deschamps nguy hiểm nhất khi trận đấu mở ra khoảng trống. Tây Ban Nha lại muốn kiểm soát bóng, giảm nhịp độ và đẩy đối thủ ra xa khung thành. Đội nào áp đặt được cách chơi của mình có thể nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Pháp chờ khoảng trống xuất hiện

Không đội nào tại World Cup 2026 ghi nhiều bàn từ phản công hơn Pháp với ba pha lập công. Cả ba đều xuất hiện khi đội bóng của Deschamps đang dẫn 1-0.

Adrien Rabiot kiến tạo cho Bradley Barcola trước Senegal, Kylian Mbappe chuyền bóng để Ousmane Dembele ghi bàn vào lưới Na Uy, còn Michael Olise giúp Barcola lập công trước Thụy Điển.

Bàn thứ hai trong chiến thắng trước Morocco không được tính là phản công, nhưng cách Mbappe và Dembele tạo ra nó vẫn mang đặc trưng quen thuộc: nhanh và trực diện.

Đó là hình ảnh tiêu biểu của hàng công tuyển Pháp. Một pha thắng tranh chấp, tình huống thu hồi bóng ở vị trí thuận lợi hoặc cú dẫn bóng đưa đội hình tiến lên có thể lập tức tạo ra nguy hiểm. Pháp không cần quá nhiều đường chuyền để tiếp cận khung thành đối phương.

Cách chơi này phù hợp với những cầu thủ Deschamps đang sở hữu. Mbappe ghi 8 bàn từ đầu giải, Dembele có 5 pha lập công. Với Barcola hoặc Desire Doue ở vị trí còn lại trên hàng công, Pháp sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến lớn.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, cầu thủ quan trọng nhất trong cách vận hành ấy chưa chắc là Mbappe. Michael Olise chưa ghi bàn dù tung ra 17 cú sút với tổng giá trị 2,1 bàn thắng kỳ vọng (xG). Đổi lại, tiền vệ Bayern Munich đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng lên phía trước.

Olise đạt trung bình 16 pha dẫn bóng tiến triển mỗi trận tại vòng knock-out. Con số này cao hơn đáng kể mức 10,7 pha mỗi trận của anh tại Bundesliga mùa vừa qua.

Khả năng di chuyển rộng cũng giúp Olise xuất hiện ở những khu vực hàng công cần người. Anh có 5 kiến tạo, nhiều nhất tuyển Pháp, đồng thời dẫn đầu đội về số đường chuyền tiến triển trong các tình huống dẫn đến bàn thắng.

Khi Pháp tìm được bàn đầu tiên, trận đấu thường thay đổi rất nhanh. Họ ghi ba bàn trong 30 phút trước Senegal, ba bàn trong 25 phút trước Na Uy, ba bàn trong 29 phút trước Thụy Điển và hai bàn trong sáu phút trước Morocco.

Olise đóng vai trò rất quan trọng ở tuyển Pháp.

Vấn đề nằm ở khoảng thời gian trước đó. Pháp phải chờ đến phút 66 mới mở tỷ số trước Senegal, phút 70 trước Paraguay và phút 60 trước Morocco. Khi đối thủ giữ được cự ly đội hình và không để lộ khoảng trống, Mbappe cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn hơn.

Đôi khi, Pháp phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Trong những trận đấu khác, họ cần khoảnh khắc xuất sắc của một cá nhân, như bàn thắng của Mbappe trước Morocco.

Đó là lý do cuộc đối đầu Tây Ban Nha trở nên đặc biệt. Pháp muốn khoảng trống. Đối thủ của họ lại giỏi nhất trong việc khiến khoảng trống biến mất.

Tây Ban Nha và bài toán Lamine Yamal

Tây Ban Nha mới ghi 8 bàn sau sáu trận, ít nhất trong số bốn đội vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng này cũng chỉ để thủng lưới một lần. Đoàn quân của Luis de la Fuente phòng ngự bằng khả năng kiểm soát bóng. Họ sẵn sàng giảm nhịp trận đấu, kiên nhẫn chuyền bóng và giữ đối thủ càng xa khung thành càng tốt.

Cách tiếp cận ấy mang lại sự chắc chắn, nhưng cũng khiến nhiều trận đấu của Tây Ban Nha kéo dài trong thế cân bằng. Họ hòa Cape Verde 0-0 ở trận ra quân. Đến vòng knock-out, Tây Ban Nha phải chờ tới phút 91 mới đánh bại Bồ Đào Nha, trước khi ghi bàn quyết định vào lưới Bỉ ở phút 88. Cả hai pha lập công đều thuộc về cầu thủ vào sân thay người Mikel Merino.

Lamine Yamal hoạt động năng nổ nhưng mới ghi một bàn và chưa có kiến tạo sau sáu trận tại World Cup 2026.

Những bàn thắng muộn cho thấy khả năng kiên nhẫn của Tây Ban Nha, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hàng công. Trước một đối thủ nguy hiểm trong chuyển trạng thái như Pháp, việc để trận đấu duy trì thế cân bằng quá lâu luôn tiềm ẩn rủi ro.

Đây cũng là lúc vai trò của Lamine Yamal được chú ý. Tiền đạo 19 tuổi là mục tiêu phòng ngự hàng đầu của mọi đối thủ. Anh dẫn đầu Tây Ban Nha về số cú sút trúng đích, số lần thực hiện tình huống một đối một và số pha thắng tranh chấp trên mặt đất.

Yamal thực hiện 48 tình huống một đối một, trong khi không đồng đội nào có nhiều hơn 13 lần. Anh cũng thắng 36 trong tổng số 78 pha tranh chấp trên mặt đất.

Khối lượng hoạt động của Yamal không phải vấn đề. Hiệu quả ở những tình huống cuối cùng mới là điều Tây Ban Nha cần cải thiện.

Sau khi góp dấu giày vào 5 bàn tại Euro 2024, Yamal mới ghi một bàn và chưa có kiến tạo sau sáu trận ở World Cup năm nay. Các đối thủ thường tập trung quân số để cô lập anh bên cánh. Yamal vẫn có thể thắng tranh chấp, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được khoảng trống hoặc đồng đội để phát triển tình huống.

Vì thế, nhiều bàn thắng của Tây Ban Nha phải đến từ những khu vực khác. Bài toán sẽ càng khó trước hàng phòng ngự Pháp. Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Kounde và Lucas Digne thắng 62% số pha tranh chấp trên mặt đất và 61% tình huống không chiến tại giải.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng để hạn chế cơ hội phản công của Pháp. Nhưng càng đẩy cao đội hình, họ càng đứng trước nguy cơ để lộ khoảng trống cho Mbappe, Dembele và Barcola khai thác.

Ngược lại, nếu Pháp phải dành phần lớn thời gian chạy theo bóng, sức mạnh của hàng công giàu tốc độ có thể bị ảnh hưởng. Đó là mâu thuẫn chiến thuật lớn nhất của trận bán kết.

Pháp cần khoảng trống để tăng tốc. Tây Ban Nha muốn giữ bóng để không cho đối thủ có khoảng trống. Một đội muốn trận đấu mở ra. Đội còn lại muốn kiểm soát mọi thứ. Tại Dallas, đội nào kéo được đối thủ vào cách chơi của mình sẽ tiến gần hơn tới trận chung kết World Cup.