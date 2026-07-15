Carragher lặp sai lầm của Van Gaal với Messi

Jamie Carragher gây chú ý khi đưa ra nhận xét về Lionel Messi trước bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, gợi nhớ phát ngôn từng khiến Hà Lan phải trả giá tại Qatar.

Carragher nhắm tới Messi trước màn đại chiến giữa Anh và Argentina. Ảnh: Reuters.

Trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh diễn ra vào 2h ngày 16/7, cựu hậu vệ Jamie Carragher bất ngờ trở thành tâm điểm khi đưa ra nhận định về Lionel Messi, khiến nhiều người liên tưởng đến sai lầm của Louis Van Gaal cách đây bốn năm.

Trong vai trò bình luận viên, Carragher dành lời khen cho Messi khi khẳng định suốt hai thập kỷ qua, gần như không đội bóng nào tìm được cách hóa giải siêu sao người Argentina. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra điểm yếu mà tuyển Anh có thể khai thác.

Theo Carragher, Messi thường không tích cực tham gia phòng ngự khi đối phương cầm bóng. Vì vậy, Anh nên tận dụng việc Argentina "chỉ phòng ngự với 9 cầu thủ trên sân", hàm ý đội bóng của Lionel Scaloni sẽ để lộ khoảng trống khi mất bóng. Nhận định này gần như trùng khớp với phát biểu nổi tiếng của Louis Van Gaal trước cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Argentina ở tứ kết World Cup 2022. Khi đó, chiến lược gia người Hà Lan từng nói Messi không tham gia phòng ngự nhiều và coi đó là cơ hội để đội bóng của ông khai thác.

Hà Lan từng ôm hận khi khiêu khích Messi ở World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Kết cục diễn ra hoàn toàn trái ngược. Messi tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn đưa Argentina vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu. Anh còn thực hiện màn ăn mừng "Topo Gigio" hướng về khu kỹ thuật đối thủ và sau trận công khai chỉ trích Van Gaal thiếu tôn trọng, đồng thời mỉa mai lối chơi thiên về bóng dài của tuyển Hà Lan.

Những phát biểu của Carragher vì thế nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Không ít cổ động viên Argentina cho rằng cựu trung vệ Liverpool đang vô tình tiếp thêm động lực cho Messi, giống như điều Van Gaal từng làm tại Qatar.

Trong bối cảnh Messi vẫn là đầu tàu của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, mọi phát biểu nhắm đến anh trước giờ bóng lăn đều dễ trở thành chất xúc tác. Câu hỏi được đặt ra là liệu Carragher có lặp lại "vết xe đổ" của Van Gaal khi Argentina bước vào cuộc đại chiến với tuyển Anh.

Biển người Argentina khuấy động trước giờ bóng lăn Nhiều giờ trước trận bán kết World Cup 2026, người hâm mộ Argentina đã phủ kín khu vực sân đấu bằng sắc xanh - trắng cùng những màn cổ vũ sôi động.