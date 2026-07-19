Unai Simon quyết đòi lại 'món nợ' từ tay Dibu Martinez

Thủ thành số một tuyển Tây Ban Nha có cơ hội vượt qua Emiliano Martinez để giành Găng tay Vàng World Cup 2026.

Unai Simon hụt giải thưởng Yashin năm 2024 vào tay Martinez. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là màn so tài giữa Lamine Yamal với Lionel Messi. Cuộc đối đầu trong khung gỗ giữa Unai Simon và Emiliano Martinez cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Hai năm trước, Simon về nhì trong cuộc bầu chọn danh hiệu thủ môn hay nhất năm (Yashin Trophy) của tạp chí France Football.

Sau chức vô địch EURO 2024 cùng Tây Ban Nha, thủ thành của Athletic Bilbao giành 213 điểm nhưng vẫn kém Martinez, người nhận 276 điểm để lần thứ hai liên tiếp đoạt giải.

Martinez khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh vừa là chủ nhân Găng tay Vàng World Cup 2022, vừa góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America bằng hàng loạt màn cản phá luân lưu ấn tượng.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở World Cup 2026. Theo thống kê của FIFA, Martinez chỉ đứng thứ 22 về hiệu quả bảo vệ khung thành với chỉ số 5,17.

Trong khi đó, Simon xếp thứ 6 với điểm trung bình 7,74, chỉ sau Yassine Bono, Orlando Gill, Gregor Kobel, Jordan Pickford và Diogo Costa.

Martinez bước vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp cùng Argentina. Ảnh: Reuters.

Thủ môn Tây Ban Nha còn lập kỷ lục giữ sạch lưới 647 phút liên tiếp ở các kỳ World Cup, vượt qua cột mốc tồn tại hàng chục năm của huyền thoại Walter Zenga. Anh đạt tỷ lệ cản phá lên tới 91,67%, vượt xa con số 58,62% của Martinez.

Được hàng thủ thi đấu chắc chắn với Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella bảo vệ phía trước, Simon mới chỉ thủng lưới một lần tại giải. Anh được HLV Luis de la Fuente tin tưởng tuyệt đối khi trong đội hình vẫn còn David Raya và Joan Garcia.

Dẫu vậy, Martinez vẫn là chuyên gia ở loạt luân lưu. Thủ thành Argentina cản phá thành công 10 trong 33 quả phạt đền ở cấp độ đội tuyển và giúp "Albiceleste" thắng 6/7 loạt đấu súng. Trong khi đó, Simon có tỷ lệ cản phá 7/30 quả và mới thắng 3 trong 6 lần bước vào loạt luân lưu.

Nếu trận chung kết phải phân định bằng chấm 11 m, lợi thế có thể nghiêng về Martinez. Nhưng nếu Tây Ban Nha lên ngôi trong 90 hoặc 120 phút, Simon nhiều khả năng hoàn tất màn "phục hận" bằng danh hiệu Găng tay Vàng World Cup và cả Yashin Trophy của năm 2026.

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