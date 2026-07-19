Iniesta: 'Quá khó để vô hiệu hóa Messi'

Huyền thoại Andres Iniesta tin Tây Ban Nha đủ sức đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 2026, nhưng thừa nhận không đội bóng nào có thể khóa chặt Lionel Messi.

Iniesta không nghĩ đội nào có khả năng khoá chặt Messi. Ảnh: Reuters.

Dù đặt niềm tin vào chức vô địch của Tây Ban Nha, Andres Iniesta cho rằng thử thách lớn nhất của thầy trò Luis de la Fuente trong trận chung kết World Cup 2026 vẫn là Lionel Messi.

Cựu tiền vệ Barcelona khẳng định việc vô hiệu hóa hoàn toàn siêu sao người Argentina là điều gần như bất khả thi.

"Vô hiệu hóa Messi ư? Đó sẽ là nỗ lực của cả tập thể để ngăn Leo. Nhưng đôi khi chỉ cần một phần nghìn giây hoặc hai tình huống là đủ để cậu ấy định đoạt cả trận đấu, và Leo gần như luôn tạo ra những khoảnh khắc như vậy trong mọi trận", Iniesta nói.

"Tôi không biết phải dùng từ gì để mô tả cậu ấy. Quyết tâm, niềm tin và mọi điều Messi thể hiện trong từng trận đấu đều thật sự đáng kinh ngạc”, Iniesta chia sẻ tiếp trong buổi phỏng vấn trực tuyến với chương trình "El Partidazo de COPE".

Theo nhà vô địch World Cup 2010, chìa khóa để Tây Ban Nha giành chiến thắng không nằm ở việc chỉ tập trung phong tỏa Messi. Ông cho rằng điều quan trọng hơn là "La Roja" phải phát huy lối chơi kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng hiệu quả những thời điểm có thể gây tổn thương cho Argentina.

Iniesta và Messi từng sát cánh suốt 14 năm trong màu áo Barcelona, cùng giành hàng loạt danh hiệu lớn như 9 chức vô địch La Liga, 4 Champions League và 3 FIFA Club World Cup. Chính vì vậy, cựu tiền vệ sinh năm 1984 hiểu rất rõ phẩm chất của đội trưởng Argentina.

Nhắc lại ký ức ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Iniesta thừa nhận khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn sau 16 năm.

Tuy nhiên, khi được hỏi muốn ai ghi bàn quyết định ở trận chung kết năm nay, ông cho biết điều đó không quan trọng, miễn là Tây Ban Nha một lần nữa bước lên ngôi vô địch thế giới.

Theo ông, cuộc đối đầu với Argentina hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, nhưng Tây Ban Nha đủ khả năng khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn nếu duy trì được bản sắc chơi bóng của mình.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.