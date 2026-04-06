Bóng đá Italy trước cơ hội thay đổi

Sau thảm họa tại vòng loại World Cup 2026, Paolo Maldini và Alessandro Del Piero nổi lên như những ứng viên sáng giá trong kế hoạch cải tổ của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC).

Maldini sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở tuyển Italy.

Maldini trở thành cái tên trung tâm trong kế hoạch cải tổ của FIGC. Không còn là những lời mời mang tính hình thức, lần này cựu đội trưởng AC Milan cân nhắc trở lại nếu được trao quyền điều hành thực chất.

Quan điểm của Maldini rất rõ ràng. Ông không làm bóng đá kiểu hình ảnh. Điều Maldini cần là khả năng can thiệp trực tiếp vào cấu trúc vận hành, từ chiến lược phát triển dài hạn đến hệ thống kỹ thuật. Đây là những vấn đề cốt lõi mà bóng đá Italy đang thiếu trong nhiều năm qua, đặc biệt sau những thất bại liên tiếp trên đấu trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Del Piero mang một màu sắc khác. Huyền thoại Juventus được xem là phương án bổ trợ, với vai trò kết nối và đại diện hình ảnh. Del Piero không đặt nặng quyền lực điều hành như Maldini, nhưng có lợi thế lớn về sức ảnh hưởng trên bình diện quảng bá thương hiệu.

Các cuộc thảo luận sớm bắt đầu, cho thấy FIGC không còn muốn trì hoãn việc cải tổ. Việc đưa những huyền thoại từng làm nên thời kỳ hoàng kim trở lại là thông điệp nhằm khôi phục niềm tin.

Tuy nhiên, bài toán không đơn giản. Nếu Maldini không được trao quyền đúng nghĩa, thương vụ khó thành hiện thực. Và nếu Del Piero chỉ dừng ở vai trò hình ảnh, hiệu quả về việc cải tổ chắc chắn sẽ là vấn đề bị đưa ra bàn tán.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.