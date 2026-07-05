Zidane chê Paraguay thiếu tham vọng trước Pháp

Zinedine Zidane cho rằng Paraguay tự giới hạn cơ hội khi chọn cách phòng ngự quá sâu trước tuyển Pháp ở vòng 16 đội sáng 5/7.

Zidane cho rằng Paraguay đã quá thụ động khi chọn lối chơi phòng ngự sâu trước Pháp.

Zinedine Zidane không hài lòng với cách Paraguay nhập cuộc trong trận gặp Pháp. Theo huyền thoại người Pháp, một đội bóng vào đến vòng 16 đội cần thể hiện nhiều tham vọng hơn, thay vì chỉ tập trung bảo vệ khung thành ngay từ những phút đầu.

“Thành thật mà nói, tôi thất vọng với cách tiếp cận của Paraguay. Khi bạn đã lọt vào vòng 16 đội, bạn phải thể hiện tham vọng”, Zidane nói.

Cựu danh thủ người Pháp đặt câu hỏi về lựa chọn chiến thuật của Paraguay. Ông cho rằng việc lùi sâu phòng ngự trước một đội bóng giàu chất lượng như Pháp chỉ khiến Paraguay tự đẩy mình vào thế bị động. Nếu dành cả trận để bảo vệ vòng cấm, họ khó tránh khỏi việc bị đối thủ tìm ra khoảng trống.

“Phòng ngự ngay từ phút đầu, phòng ngự để làm gì? Hòa? Trước một đội bóng như Pháp, nếu bạn dành cả trận để bảo vệ vòng cấm, cuối cùng họ sẽ tìm ra cách xuyên thủng”, Zidane nhận xét.

Không chỉ nói về chiến thuật, Zidane cũng nhắc đến công tác trọng tài. Ông cho rằng trận đấu diễn ra với cường độ va chạm cao, nhưng trọng tài lại xử lý chưa đủ nghiêm. Theo Zidane, việc chỉ có ba thẻ vàng được rút ra, và tất cả đều dành cho Pháp, là điều khó hiểu.

“Tôi cũng nghĩ trọng tài đã để quá nhiều. Đó là một trận đấu rất vật lý, vậy mà chỉ có ba thẻ vàng được rút ra, và tất cả đều dành cho Pháp”, ông chia sẻ.

Tuyển Pháp chật vật vượt qua Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Zidane đặc biệt nhắc đến tình huống penalty không kèm thẻ phạt. Theo ông, cách điều hành này của trọng tài khiến Paraguay có thêm điều kiện để tiếp tục duy trì lối chơi thiên về va chạm và phòng ngự quyết liệt.

Dù vậy, khác biệt cuối cùng vẫn đến từ đẳng cấp của Pháp. Zidane cho rằng những đội bóng lớn không cần quá nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu. Khi đối thủ cho họ đủ thời gian và không gian để kiểm soát thế trận, bàn thắng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

“Pháp chỉ cần một khoảnh khắc, một bàn thắng, và họ đã có nó. Đó là điều mà các đội bóng lớn làm khi bạn cho họ đủ thời gian”, Zidane kết luận.

Sáng 5/7, Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất cho "Les Bleus" trên chấm phạt đền.