Phát biểu sau trận thua 0-1 tuyển Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2026 vào rạng sáng 5/7, thủ môn tuyển Paraguay cho biết anh khó chịu vì hành động của Mbappe.

Thủ môn Paraguay khó chịu vì Mbappe không chịu bắt tay với minh.

Thủ thành Orlando Gill chia sẻ: “Mbappe như chọc tức tôi vậy. Tôi muốn bắt tay anh ấy để chia vui, nhưng anh ấy phớt lờ tôi”. Tình huống được Gill nhắc đến là khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, anh giơ tay về phía Mbappe, nhưng số 10 của tuyển Pháp lại hướng về phía khán giả và hét lên ăn mừng.

Khoảnh khắc cũng như phát ngôn này của thủ thành bên phía Paraguay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đại diện Nam Mỹ đã có một trận đấu xấu xí, khi liên tục phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ bên phía “Les Bleus”. Vì vậy, việc họ từ chối bắt tay cũng có thể hiểu được.

“Nào anh bạn, đồng đội anh phạm lỗi với Mbappe nhiều như thế, anh ta không bắt tay cũng đúng thôi”, một người bình luận. Một người lại giải thích thay Mbappe: “Cậu ta đang mải ăn mừng với CĐV mà, chắc tại không thấy có người đang chìa tay ra thôi”.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã có một trận đấu khó khăn trên sân Philadelphia. Các cầu thủ Paraguay làm đứt gãy những pha tổ chức tấn công của tuyển Pháp bằng nhiều cách, kể cả phạm lỗi. Dù vậy, các học trò của HLV Gustavo Alfaro không phải nhận thẻ vàng nào, trong khi các cầu thủ Pháp nhận 3 thẻ vàng.

Dù vậy, cựu vương của World Cup vẫn có được bàn thắng ở phút 70. Desire Doue bị phạm lỗi trong vùng cấm, và Mbappe không mắc sai lầm nào để ghi bàn duy nhất của trận đấu trên chấm phạt đền. Tuyển Pháp sẽ gặp Morocco tại tứ kết, tái hiện lại trận bán kết World Cup 2022.

Mbappe xin lỗi CĐV trên sân Sáng 5/7, Mbappe gặp tai nạn hy hữu trong lúc làm nóng trước trận đấu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.