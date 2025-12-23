Điều khoản bí mật của Bruno với MU

Hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha có điều khoản không được phép trực tiếp đối đầu MU nếu rời đi.

Bruno được mở đường rời MU.

Theo Fichajes, trong hợp đồng của đội trưởng Manchester United tồn tại một điều khoản đặc biệt có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của anh. Theo đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha được phép rời Old Trafford với mức phí khoảng 60 triệu euro, đi kèm điều kiện bắt buộc là điểm đến không phải là một câu lạc bộ thuộc Premier League.

"Sự tồn tại của điều khoản này được cho là một lối thoát chiến lược nhằm bảo vệ tham vọng của Bruno Fernandes. Trong bối cảnh Manchester United liên tục thay đổi định hướng, huấn luyện viên và chưa thể xây dựng một dự án đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn, tiền vệ người Bồ Đào Nha có quyền cân nhắc một bến đỗ ổn định hơn tại châu Âu", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Thông tin này lập tức tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các đội bóng lớn. Bayern Munich được cho là đã gửi đề nghị trị giá 50 triệu euro để hỏi mua ngôi sao sinh năm 1994. Ngoài ra, một số CLB tại Saudi Arabia cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes là thủ lĩnh tinh thần, người gánh vác đội bóng trong giai đoạn nhiều biến động nhất kể từ kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Kể từ khi cập bến Old Trafford, anh luôn duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng, bất chấp sự thiếu ổn định của toàn đội. Vừa qua, cầu thủ 31 tuổi vừa dính chấn thương sau quãng thời gian dài cày ải. Báo chí Anh tiết lộ, Bruno có thể phải nghỉ thi đấu một tháng.

Với mức giá 60 triệu euro, Bruno trở thành mục tiêu khả thi đối với nhiều ông lớn tại Tây Ban Nha, Italy hay Đức. Đây là con số không quá lớn nếu đặt cạnh đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của cựu cầu thủ Sporting.