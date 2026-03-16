Mức giá để MU sở hữu Adam Wharton

Crystal Palace hét giá ít nhất 70 triệu bảng cho Adam Wharton, trong bối cảnh Manchester United lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

Adam Wharton là mục tiêu quan trọng của MU hè này.

Manchester United đang đưa Adam Wharton vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng mùa hè, nhưng đội bóng thành Manchester sẽ phải chi khoản tiền rất lớn nếu muốn đưa tiền vệ của Crystal Palace về Old Trafford.

Theo tiết lộ từ chương trình Transfer Insider của Football Insider, Crystal Palace sẽ chỉ cân nhắc bán Wharton nếu nhận được mức phí khởi điểm khoảng 70 triệu bảng.

Cầu thủ 22 tuổi đang thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại Premier League, trong đó có Liverpool và Chelsea.

Wharton tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Palace mùa này. Tiền vệ người Anh có 7 pha kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ ổn định giúp anh được xem là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng của bóng đá Anh.

Wharton cũng được kỳ vọng góp mặt trong danh sách của đội tuyển Anh tham dự World Cup sắp tới.

Manchester United dự kiến tập trung nâng cấp hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tương lai của Casemiro tại Old Trafford đang bỏ ngỏ, trong khi tình hình của Kobbie Mainoo vẫn chưa thật sự rõ ràng. Vì vậy, ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch bổ sung ít nhất một hoặc hai tiền vệ mới.

Crystal Palace vốn nổi tiếng cứng rắn trong các thương vụ chuyển nhượng. Trước đây, những ngôi sao như Michael Olise, Eberechi Eze hay Marc Guehi đều chỉ ra đi nếu CLB nhận được mức phí lớn. Trường hợp của Wharton được cho là cũng không ngoại lệ.

Ngoài Wharton, MU còn theo dõi Ibrahim Sangare của Nottingham Forest. Tiền vệ 28 tuổi được xem là phương án tiết kiệm hơn so với các mục tiêu khác. Sangare gây ấn tượng trong màu áo Forest mùa này và sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại Champions League cũng như Europa League.

Trong bối cảnh nhiều CLB lớn cùng theo đuổi Wharton, cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ người Anh được dự báo sẽ rất quyết liệt khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Vì sao sau khi Sir Alex rời đi, MU luôn bất ổn Sự ra đi của Alex Ferguson không chỉ khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Manchester United, mà còn mở ra hơn một thập kỷ tìm lại bản sắc, khi "Quỷ đỏ" rơi vào vòng xoáy bất ổn.

