Sao tuyển Pháp đáp trả Yamal

Ibrahima Konate đáp trả phát biểu đầy tự tin của Lamine Yamal, khẳng định tuyển Pháp không e ngại bất kỳ đối thủ nào trước trận bán kết World Cup 2026.

Konate lên tiếng đáp trả những phát biểu của Yamal. Ảnh: Reuters.

Trước thềm cuộc đại chiến với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 vào ngày 15/7, trung vệ Ibrahima Konate lên tiếng đáp trả màn "khẩu chiến" do Lamine Yamal khơi mào. Tuyển thủ Pháp nhấn mạnh đội bóng của Didier Deschamps không để tâm đến những phát biểu bên ngoài sân cỏ và sẽ tập trung tuyệt đối cho trận đấu.

"Không cần phải sợ bất kỳ ai. Điều quan trọng là việc giữ sự khiêm tốn như cách chúng tôi bắt đầu giải đấu và không rơi vào những cái bẫy kiểu đó, đặc biệt ở thời điểm này", Konate nói trong buổi họp báo.

Trung vệ của tuyển Pháp cho rằng Yamal có quyền phát biểu theo cách mình muốn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội bóng áo lam. Konate khẳng định Pháp sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất và hy vọng kết quả sau cùng sẽ nghiêng về phía mình.

Trước đó, Yamal từng tuyên bố "người phải sợ là tuyển Pháp" và nhắc lại chiến thắng của Tây Ban Nha trước đối thủ này ở bán kết Euro 2024, qua đó làm nóng bầu không khí trước màn tái đấu tại Dallas.

Bên cạnh màn đấu khẩu, Konate cũng dành sự tôn trọng lớn cho sức mạnh của Tây Ban Nha. Theo anh, đội bóng của HLV Luis de la Fuente không chỉ sở hữu Yamal mà còn có rất nhiều cá nhân xuất sắc khác, vì vậy Pháp không thể chỉ tập trung khóa chặt một cầu thủ.

Trung vệ sinh năm 1999 đồng thời đánh giá cao màn trình diễn tập thể của tuyển Pháp từ đầu World Cup 2026. Anh cho rằng sức mạnh tấn công của đội tuyển đến từ lối chơi đồng bộ, trong khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.