Lê Văn Thuận khiến HAGL ôm hận

  • Chủ nhật, 5/4/2026 19:28 (GMT+7)
Tối 5/4, Lê Văn Thuận tỏa sáng rực rỡ giúp CLB Ninh Bình thắng ngược HAGL với tỷ số 21- thuộc vòng 17 V.League 2025/26.

Lê Văn Thuận có màn trình diễn chất lượng trước HAGL.

Trên sân Pleiku, đội chủ nhà nhập cuộc hứng khởi và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút 6, Cao Hoàng Minh khiến khung thành của Đặng Văn Lâm chao đảo với cú dứt điểm dội xà. Sức ép liên tục của HAGL sớm được cụ thể hóa ở phút 12, khi Đình Lâm băng vào dứt điểm cận thành sau đường treo bóng chuẩn xác của Du Học, mở tỷ số 1-0.

Những phút tiếp theo, HAGL tiếp tục lấn lướt nhưng thiếu may mắn khi bàn thắng của Du Học bị từ chối sau do VAR xác định lỗi việt vị. Ngược lại, Ninh Bình cũng có tình huống đưa bóng trúng xà ngang từ pha đánh đầu của Trần Bảo Toàn. Trước khi hiệp một khép lại, thủ môn Trung Kiên có pha cứu thua xuất thần, bảo toàn lợi thế mong manh cho đội chủ sân.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Ninh Bình điều chỉnh nhân sự, tung Lê Văn Thuận vào sân. Sự xuất hiện của cầu thủ U23 Việt Nam lập tức mang đến khác biệt. Phút 65, Văn Thuận đem về quả phạt đền sau pha đột phá táo bạo. Trên chấm 11 m, Geovane dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng giúp đội khách chơi càng hưng phấn. Khi trận đấu trôi về cuối, khoảnh khắc ngôi sao định đoạt cục diện. Phút 84, Văn Thuận solo từ cánh phải rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình.

Thời gian còn lại, HAGL dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Thua trận, HAGL giậm chân ở vị trí thứ 12 trên BXH V.League. Trong khi đó, Ninh Bình xếp thứ 3 và kém đội đầu bảng CAHN 13 điểm.

Hiểu Phong

HAGL Đặng Văn Lâm

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

