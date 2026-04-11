CLB Hà Nội 'lão hóa' - báo động từ chính nội binh

Đội hình già cỗi và sự chững lại của đào tạo trẻ đang đẩy CLB Hà Nội vào thế hụt hơi ngay trong cuộc đua V.League.

Hùng Dũng đã lớn tuổi. Ảnh: Hà Nội FC.

Từng được xem là “địa chỉ đỏ” trong công tác đào tạo trẻ, nhưng CLB Hà Nội hiện lại ra sân ở V.League với một đội hình già cỗi. Những cái tên như Văn Quyết hay Công Nhật vẫn phải gánh vác vai trò chính. Không hẳn vì họ còn ở đỉnh cao phong độ, mà bởi lớp kế cận chưa đủ trưởng thành, chưa tạo được niềm tin về chuyên môn.

Thật bất ngờ khi CLB Hà Nội đang là đội “già” nhất V.League với độ tuổi trung bình toàn đội lên tới 30. Ở trận gặp Hải Phòng gần đây, đội hình xuất phát của đại diện Thủ đô có giảm đôi chút nhưng vẫn thuộc nhóm cao tuổi nhất, với mức trung bình 28,2 tuổi.

Khác với Hải Phòng, nơi độ tuổi bị đẩy lên cao chủ yếu do ba ngoại binh từ 31 đến 33 tuổi, sự “già hóa” của Hà Nội lại đến từ lực lượng nội binh. Trong đội hình xuất phát, có tới 7 cầu thủ nội từ 29 tuổi trở lên: Văn Quyết (35), Thành Chung (29), Công Nhật (33), Hùng Dũng (33), Xuân Mạnh (30), Văn Toàn (29) và Hoàng Hên (31). Với thể trạng của cầu thủ Việt Nam, mốc 29-30 tuổi thường đã là giai đoạn bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Nhìn lại quá khứ, CLB Hà Nội từng vươn lên đỉnh V.League rất sớm với chức vô địch năm 2010, chỉ một mùa sau khi thăng hạng. Thành công ban đầu có phần đến từ việc đầu tư mạnh tay, nhưng song song với đó, đội bóng cũng sớm xây dựng nền tảng đào tạo trẻ.

Bầu Hiển đặt nền móng cho một hệ thống phát triển cầu thủ bài bản, và thành quả là có giai đoạn CLB Hà Nội rơi vào tình trạng “khủng hoảng thừa” nhân sự. Nhiều cầu thủ chất lượng được cho các CLB khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam mượn.

Hoàng Hên đã bước sang tuổi ngoài 30. Ảnh: Hà Nội FC.

Đỉnh cao là đóng góp lớn của các cầu thủ Hà Nội trong hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Khi đó, người ta từng tin rằng nền móng đào tạo vững chắc sẽ giúp đội bóng Thủ đô duy trì vị thế đỉnh cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại cho thấy một bức tranh khác. Sự ra đi của những trụ cột như Việt Anh, Quang Hải, cộng với dấu hiệu chững lại ở khâu đào tạo trẻ, để lại khoảng trống lớn về lực lượng.

CLB Hà Nội vẫn giành nhiều danh hiệu ở các giải trẻ, nhưng chất lượng đầu ra không còn như trước. Đội bóng chưa giới thiệu được gương mặt nào thực sự nổi bật, đủ sức tạo dấu ấn ở cấp độ cao hơn.

Thành tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 là minh chứng rõ ràng. Các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội hầu như không đóng góp đáng kể. Thủ môn Đình Hải, trung vệ Văn Hà hay Đức Anh chủ yếu dự bị. Chỉ khi HLV Kim Sang-sik thiếu hụt nhân sự do chấn thương và án treo giò, Văn Hà và Đức Anh mới có cơ hội ra sân.

Ở cấp CLB, HLV Harry Kewell cũng buộc phải sử dụng các “lão tướng” ngay từ đầu trận, thay vì tung họ vào sân ở những thời điểm cần kinh nghiệm như trước. Điều đó phần nào phản ánh thực trạng thiếu hụt nhân sự trẻ đủ chất lượng.

Đây là vấn đề mà Hà Nội cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Nếu không sớm giải bài toán nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng cầu thủ trẻ, đội bóng Thủ đô có nguy cơ tụt lại phía sau. Khi đó, giấc mơ trở lại đỉnh cao V.League sẽ ngày càng xa vời.