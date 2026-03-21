Tiến Linh gục xuống, không chỉ vì một pha bỏ lỡ

Cơn khát bàn thắng tiếp tục đẩy Nguyễn Tiến Linh vào chuỗi ngày u ám nhất sự nghiệp.

Bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi ở phút bù giờ trước CLB Đồng Nai tại cúp Quốc gia tối 20/3, Nguyễn Tiến Linh nằm vắt vẻo trên bảng quảng cáo thể hiện nỗi thất vọng chính bản thân thấy rõ. Dễ chia sẻ cho cảm giác cùng cực ấy khi thêm một trận đấu nữa, đội trưởng của CLB Công an TP.HCM không ghi được bàn thắng.

Những tháng này đen tối

Ở phút bù giờ của hiệp 2 trong trận tứ kết cúp Quốc gia với Đồng Nai, Tiến Linh xâm nhập khu vực 16,50 mét của đối phương theo hướng chếch bên cánh trái. Lúc đó, ở trung lộ, Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) vẫy vùng để thoát khỏi sự đeo báo của hậu vệ Đồng Nai trước khi tung đường chuyền tinh tế cho đàn anh.

Trong khoảnh khắc đối mặt với thủ thành Tấn Trường, ai cũng tin Nguyễn Tiến Linh sẽ có bàn thắng để giải tỏa cho chính mình. Ấy vậy mà cú sút góc hẹp của anh lại không thắng được đồng đội lão luyện một thời ở khung thành của Đồng Nai.

Thay vì cảm xúc ăn mừng, Nguyễn Tiến Linh trên đà lao tới nằm gục mặt vào bảng quảng cáo ở bìa sân. Hình ảnh ấy cho người ta thấy một sự xót xa về nỗi thất vọng đến tuyệt vọng của chân sút lừng danh này. Đã lâu rồi, anh không ghi nổi một bàn thắng.

Pha bỏ lỡ khó tin của Tiến Linh.

Khi Nguyễn Anh Đức giải nghệ, Nguyễn Tiến Linh được dự đoán là “ông chủ” ở CLB Bình Dương. Khi hàng loạt tiền đạo rớt phong độ hoặc bên kia sườn dốc của sự nghiệp, tương lai ở hàng công của ĐT Việt Nam cũng được cho là của Tiến Linh.

Trong nhiều năm qua, chân sút trưởng thành từ CLB Bình Dương thường trực trong thành phần của ĐTQG dù thuyền trưởng là ai. Ấy vậy mà trong đợt tập trung cho cuộc tiếp đón ĐT Malaysia ở trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, Tiến Linh không có tên.

Không phải ông Kim Sang-sik “có mới nới cũ” khi đang sở hữu bộ đôi nhập tịch Hoàng Hên và Xuân Son. Nguyên nhân chính là phong độ của Tiến Linh đang rơi tự do một cách thê thảm.

Hồi đầu mùa, khi mới chuyển sang khoác áo CLB CA TP.HCM, Tiến Linh liên tục ghi bàn. Tuy vậy, anh không còn là “mãnh hổ” kể từ sau bàn thắng vào lưới SLNA ngày 27/9/2025.

Tổng cộng, Tiến Linh có 11 trận liên tiếp không ghi bàn ở V.League cho đến trước trận tối 20/3 gặp Đồng Nai ở cúp Quốc gia. Còn tính trên cả mặt trận cúp Quốc gia, pha lập công gần nhất của chân sút này là bàn mở tỷ số số trong chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 1/8 cúp Quốc gia, diễn ra vào ngày 23/11/25.

Ngày mai trời sẽ sáng

Có lẽ chính chuỗi ngày u ám ấy ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội. Ngay cả khi CLB CA TP.HCM được hưởng quả phạt đền ở phút 72 trong trận gặp Đồng Nai, Tiến Linh cũng không trực tiếp thực hiện mà nhường lại cho Đăng Khoa.

Chia sẻ của cầu thủ Việt kiều Úc về cuộc trao đổi ngắn giữa hai người - “nếu em thấy tự tin thì đá” - phần nào cho thấy sự do dự của đội trưởng CA TP.HCM khi đứng trước chấm 11 m. Trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đẩy đội bóng vào thế khó.

Với Tiến Linh, áp lực là điều có thể cảm nhận rõ. Nếu anh thực hiện không thành công, CA TP.HCM nhiều khả năng sẽ rơi vào tình thế bất lợi, thậm chí đánh mất thế trận đã nỗ lực tạo ra trước đó.

Tiến Linh không có suất lên tuyển.

Với Tiến Linh, một pha hỏng ăn từ chấm 11 m sẽ khiến cho búa rìu dư luận giáng xuống chính bản thân, như những suy luận vô căn cứ “Tiến Linh không chịu chuyền bóng cho Đăng Khoa” vừa xuất hiện trước đó. Cần biết rằng ở vòng 12 V.League 2025/26 vào ngày 1/2/2026, đội trưởng của CA TP.HCM đã bỏ lỡ quả 11 m trong trận gặp PVF-CAND khi tỷ số đang là 0-0.

Thế nên, Tiến Linh lựa chọn nhường quả 11 m cho Đăng Khoa đảm bảo sự an toàn cho bản thân, cho đội nhà trong tình huống căng thẳng, tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Tiến Linh đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất của sự nghiệp. Khách quan mà nói, trong guồng quay chung của CA TP.HCM, Tiến Linh vẫn thể hiện trách nhiệm của một đội trưởng khi đốc thúc đàn em trên sân.

Bản thân tiền đạo này cũng tích cực di chuyển, chạy chỗ, dứt điểm, hỗ trợ đồng đội bằng những pha chuyền bóng. Nhưng cái thiếu của anh là một chút tinh tế và lạnh lùng cùng thiếu may mắn trong dứt điểm.

Tuổi 28, chân sút này vẫn ở thời đỉnh cao của phong độ. Một khi trút được gánh nặng ngàn cân bằng 1 bàn thắng, người ta tin rằng, Tiến Linh sẽ lấy lại bản năng sát thủ của một “mãnh hổ” trong khâu săn bàn.