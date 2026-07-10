HAGL, Hà Nội gặp đối thủ nào ở U17 Quốc gia?

Vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 xác định 3 bảng đấu với sự góp mặt của 12 đội bóng trẻ hàng đầu cả nước.

Chiều 10/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng vượt qua vòng loại, diễn ra từ ngày 16/7 đến 29/7 tại Gia Lai.

Kết quả bốc thăm đưa chủ nhà HAGL vào bảng A cùng Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF. Đây được đánh giá là bảng đấu có sự góp mặt của nhiều trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống.

Bảng B gồm Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng C có sự hiện diện của đương kim vô địch Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Hà Nội bước vào giải với mục tiêu bảo vệ chức vô địch sau khi đăng quang mùa trước. Đội bóng thủ đô tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu nhờ hệ thống đào tạo trẻ ổn định và lực lượng có chiều sâu.

Bên cạnh Hà Nội, các đội bóng như PVF, Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel hay chủ nhà HAGL cũng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại giải năm nay. Đây đều là những lò đào tạo thường xuyên cung cấp cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Cùng ngày, LĐBĐVN công bố Nước tăng lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu. Vòng chung kết U17 Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục là sân chơi quan trọng để các đội bóng đánh giá lực lượng, đồng thời phát hiện thêm những gương mặt tiềm năng cho bóng đá Việt Nam.

Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái của VTVcab và LĐBĐVN.