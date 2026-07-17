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Thể thao World Cup 2026

Nội bộ tuyển Anh bất mãn, dậy sóng với chiến thuật của HLV Tuchel

  • Thứ sáu, 17/7/2026 06:36 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Hôm 16/7, thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 làm dấy lên những bất đồng trong nội bộ tuyển Anh.

Theo Telegraph, nhiều cầu thủ Anh bất ngờ và không đồng tình với cách tiếp cận quá thận trọng của HLV Thomas Tuchel khi đội nhà đang dẫn trước.

Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, Tuchel liên tiếp tung Ezri Konsa, Dan Burn và Nico O'Reilly vào sân nhằm bảo toàn lợi thế 1-0. Tuy nhiên, quyết định này khiến thế trận của "Tam sư" trở nên bị động, tạo điều kiện để Argentina vùng lên ghi 2 bàn thắng ở những phút cuố.

Nguồn tin cho biết không ít cầu thủ Anh tin rằng Argentina hoàn toàn có thể bị kết liễu bằng những pha phản công tốc độ thay vì lùi sâu phòng ngự. Dù còn Bukayo Saka, Ollie Watkins và Noni Madueke trên ghế dự bị, Tuchel không sử dụng họ để gia tăng sức ép. Marcus Rashford và Ivan Toney chỉ được tung vào sân sau khi Argentina vượt lên dẫn trước.

Một quyết định khác gây tranh cãi là việc Tuchel rút Declan Rice khỏi sân để thay bằng một hậu vệ thay vì một tiền vệ phòng ngự. Chính khoảng trống ở khu vực trung tuyến tạo điều kiện để Enzo Fernandez băng lên ghi bàn gỡ hòa.

Đến phút bù giờ, Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng trong tình huống không bị ai theo kèm, dù tuyển Anh khi đó có tới 6 hậu vệ trên sân với 4 người là trung vệ.

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Rice bị rút ra khỏi sân khiến tuyển Anh mất tuyến giữa.

Trung vệ Marc Guehi thừa nhận đội bóng đánh mất sự chủ động sau khi mở tỷ số. Anh cho rằng tuyển Anh lẽ ra phải tiếp tục gây sức ép thay vì chỉ chăm chăm bảo vệ lợi thế mong manh.

Một thành viên thân cận với đội tuyển Anh tiết lộ: "Tuchel được bổ nhiệm vì khả năng cầm quân ở các trận đấu loại trực tiếp, nhưng lần này ông ấy mắc sai lầm". Một nguồn tin khác thậm chí khẳng định: "Không ai hiểu nổi những quyết định đó".

Dù đối mặt làn sóng chỉ trích, Tuchel vẫn bảo vệ lựa chọn của mình và khẳng định không hề hối tiếc. Nhà cầm quân người Đức cho rằng ông đã đưa ra quyết định dựa trên diễn biến thực tế của trận đấu và tin các học trò chơi một trong những trận hay nhất dưới thời ông.

Tuyển Anh còn trận tranh hạng ba ở World Cup 2026 khi đối đầu với Pháp vào lúc 2h ngày 19/7.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

Tuchel Tuyển Anh Tuchel

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