Xác định 8 đội vào tứ kết U17 Quốc gia 2026

CLB TP.HCM, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội và Huế giành những tấm vé cuối cùng vào tứ kết VCK U17 Quốc gia 2026.

CLB Hà Nội toàn thắng cả ba trận và tiến vào tứ kết với vị trí nhất bảng C.

Chiều 21/7, lượt trận cuối bảng B và C khép lại, qua đó xác định đầy đủ tám đội góp mặt ở vòng tứ kết VCK U17 Quốc gia 2026.

Tại bảng B, cả bốn đội cùng có 3 điểm trước lượt cuối nên cuộc đua đi tiếp chỉ được định đoạt sau hai trận đấu cùng giờ. CLB TP.HCM giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai.

Đội bóng trẻ TP.HCM kiểm soát thế trận nhưng bất ngờ thủng lưới ở phút 31, khi Khánh Hòa ghi bàn đưa Đồng Nai vượt lên. Quang Khôi sau đó trở thành người hùng với bàn gỡ hòa ở phút 44 và pha lập công quyết định trong hiệp hai.

Chiến thắng giúp CLB TP.HCM kết thúc vòng bảng với 6 điểm, qua đó giành vé trực tiếp vào tứ kết. Đồng Nai dừng bước sau ba lượt trận.

Ở trận còn lại, Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND hòa 0-0 trong thế trận chặt chẽ. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ đứng nhì bảng B, còn PVF-CAND đi tiếp nhờ nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Đồng Tháp. Phi Hùng mở tỷ số ở phút 29, trước khi Mạnh Quân lập cú đúp ở các phút 33 và 74.

Quốc Trung ghi bàn danh dự cho Đồng Tháp ở phút 82. Hà Nội sau đó mất Lâm Tấn vì thẻ đỏ ở phút 87, nhưng vẫn bảo toàn lợi thế để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và ngôi đầu bảng C.

Huế giành vị trí thứ hai sau khi đánh bại Lâm Đồng 2-0. Đức Trí và Anh Kỳ lần lượt lập công ở các phút 52 và 70, giúp đội bóng Cố đô hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

Sau vòng bảng, tám đội đi tiếp gồm Thể Công Viettel I, PVF, CLB TP.HCM, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội và Huế. SHB Đà Nẵng cùng PVF-CAND giành hai suất còn lại dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.