Argentina chốt tương lai HLV Scaloni

HLV Lionel Scaloni sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với tuyển Argentina sau khi đạt thỏa thuận về hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.

HLV Scaloni sẽ gắn bó lâu dài với Argentina.

Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) nhiều lần đàm phán với đại diện của Scaloni trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ dự World Cup. Hai bên thống nhất các điều khoản cơ bản và chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục sau khi giải đấu khép lại.

Nhà báo Diego Monroig tiết lộ AFA muốn giữ chân Scaloni lâu nhất có thể. Thậm chí, lãnh đạo liên đoàn còn xem chiến lược gia 48 tuổi là người phù hợp để dẫn dắt "Albiceleste" trong nhiều năm tới, với mục tiêu hướng đến World Cup 2030 và xa hơn nữa.

Dù vậy, Scaloni không muốn câu chuyện hợp đồng ảnh hưởng đến hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Ông yêu cầu tạm gác mọi cuộc thảo luận công khai cho đến khi World Cup 2026 kết thúc, nhằm giúp toàn đội tập trung tuyệt đối vào chuyên môn.

Kể từ khi tiếp quản tuyển Argentina năm 2018, Scaloni tạo nên cuộc cách mạng thật sự. Trận đấu với Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 vào ngày 4/7 sẽ đánh dấu cột mốc 100 trận ông dẫn dắt "Albiceleste". Sau 99 trận, chiến lược gia sinh năm 1978 sở hữu thành tích ấn tượng với 72 chiến thắng, 18 trận hòa và chỉ nhận 9 thất bại.

Quan trọng hơn, Scaloni đưa Argentina trở lại vị thế số một thế giới. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển xứ tango vô địch Copa America 2021 và 2024, đăng quang Finalissima 2022 trước khi chinh phục đỉnh cao World Cup 2022. Khả năng kết hợp những cựu binh giàu kinh nghiệm như Lionel Messi với dàn cầu thủ trẻ giúp Scaloni trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Nếu hoàn tất bản hợp đồng mới đến năm 2031, Scaloni sẽ dẫn dắt Argentina tại World Cup 2030. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt khi các trận khai mạc được tổ chức tại Argentina, Uruguay và Paraguay nhân kỷ niệm 100 năm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.