HLV Oliver Glasner lại dọa rời Palace

HLV người Áo không đảm bảo sẽ gắn bó đến hết mùa giải trong bối cảnh Palace sa sút và CĐV quay lưng.

Glasner lấp lửng về tương lai ở Palace. Ảnh: Reuters.

Oliver Glasner đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ khi dẫn dắt Crystal Palace.

Sau trận hòa 1-1 trước Zrinjski Mostar ở lượt đi play-off Conference League rạng sáng 20/2, chiến lược gia người Áo phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài sân khách. Những tiếng hô "Chúng tôi muốn Glasner ra đi" và "Sáng mai ông sẽ bị sa thải" vang lên rõ ràng.

Phong độ của Palace là nguyên nhân chính dẫn đến sự phản đối trên. Đội bóng phía nam London chỉ thắng 1 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Premier League, họ đứng thứ 13 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 8 điểm. Con số đó chưa đến mức báo động đỏ, nhưng đủ để tạo áp lực khiến Palace phải cố gắng trong từng trận sắp tới.

Glasner còn hợp đồng đến cuối tháng 6. Ông xác nhận đã thông báo với chủ tịch Steve Parish từ tháng 10 rằng sẽ rời CLB khi hợp đồng đáo hạn. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có ở lại đến hết mùa hay không, ông trả lời ngắn gọn: "Chúng ta hãy cùng chờ xem, bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra".

Chiến lược gia 51 tuổi nhận trách nhiệm về chuỗi kết quả nghèo nàn. "Chúng tôi không ở thời điểm tốt nhất. Tôi chịu trách nhiệm cho toàn đội", ông nói. Dù vậy, Glasner nhấn mạnh Palace hiện có số điểm cao hơn 8 trong 10 mùa gần đây.

Ông cũng thẳng thắn về khó khăn nhân sự. Việc bán đội trưởng Marc Guehi cho Manchester City trong tháng 1 khiến Glasner vô cùng thất vọng. Ông cho rằng mình "không đủ giỏi để thay thế những cầu thủ đã ra đi" và chưa thể hòa nhập tân binh theo cách tốt nhất.

Guehi rời Palace là cú sốc với Glasner. Ảnh: Reuters.

Palace đã chiêu mộ Brennan Johnson, Jorgen Strand Larsen và mượn Evann Guessand trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, tác động từ những tân binh này là chưa hề rõ rệt.

Trận gặp Wolverhampton Wanderers cuối tuần này có thể trở thành bước ngoặt với Glasner. Đây không phải lần đầu Glasner thể hiện ý muốn ra đi, đầu mùa ông từng doạ rời Crystal Palace nếu đội bóng không giữ được Guehi ở lại.

Thời điểm đó, Palace đã huỷ ngang vụ chuyển nhượng Guehi tới Liverpool để đảm bảo hai thầy trò cùng sát cánh trong mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, giờ đây đội bóng đã mất Guehi vào tay Manchester City và sắp sửa đối mặt với sự ra đi của Glasner.

