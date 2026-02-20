Champions League phơi bày điểm yếu Serie A

Ba đại diện Italy thủng lưới 10 bàn ở lượt đi play-off Champions League, một con số đủ để đặt dấu hỏi lớn về vị thế của Serie A tại châu Âu.

Atalanta thua Borussia Dortmund tại Champions League.

Không cần mỹ từ. Không cần bào chữa. 3-10 là tỷ số chung sau lượt đi play-off Champions League của Inter, Juventus và Atalanta. Ba đội bóng, ba thất bại, một cảm giác chung: Serie A đang thua kém khi bước ra sân khấu lớn.

Inter gục ngã 1-3 trước Bodø/Glimt. Juventus thảm bại 2-5 khi gặp Galatasaray. Atalanta thua Borussia Dortmund với tỷ số 0-2. Điều đáng nói không chỉ là kết quả, mà là cách họ thua. Khi đối thủ tăng tốc, các đại diện Italy lộ rõ sự chậm chạp và thiếu quyết liệt.

Cựu HLV nổi tiếng Fabio Capello không né tránh. Ông chỉ ra ba vấn đề: thể lực, tốc độ xử lý bóng và sự ổn định. Ba yếu tố nghe đơn giản, nhưng lại là nền tảng của bóng đá hiện đại. Khi nhịp độ trận đấu được đẩy cao, các đội bóng Italy không giữ được cường độ. Họ mất bóng dễ hơn. Họ lùi về chậm hơn. Và hàng thủ không còn đủ chắc để bù đắp.

Inter Milan là ví dụ rõ ràng nhất. Trên sân Bodø, họ gần như không thể chơi thứ bóng đá quen thuộc. Những pha chuyển cánh, những tình huống kéo giãn hàng thủ đối phương không xuất hiện.

Federico Dimarco ngồi dự bị cả trận, điều khiến Capello đặt câu hỏi. Có thể đó là tính toán chiến thuật. Có thể là ưu tiên cho Serie A. Nhưng khi bước vào Champions League, bạn không được phép chủ quan. Bodø không chỉ chạy nhiều hơn. Họ tổ chức tốt hơn và tận dụng cơ hội lạnh lùng hơn.

Juventus bất ngờ ngã gục trước Galatasaray.

Juventus cũng gặp vấn đề tương tự. Khi Bremer không còn trên sân, hệ thống phòng ngự mất đi điểm tựa. Galatasaray khai thác khoảng trống bằng tốc độ và sự trực diện. Juve thiếu một trung vệ đủ tầm để giữ cấu trúc ổn định.

Capello cho rằng Juventus vẫn còn khoảng 40% cơ hội ở lượt về. Nhưng để làm được điều đó, "Bà đầm già" thành Turin phải thay đổi cách tiếp cận, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Atalanta thì thua Dortmund trong thế trận kém về cả thể chất lẫn chất lượng tuyến giữa. Dortmund áp đặt nhịp độ và buộc Atalanta phải chơi theo. Khi đối thủ mạnh hơn, bạn phải điều chỉnh. Nhưng theo Capello, Atalanta chưa làm đủ. Giữ nguyên triết lý khi bị lép vế là quá rủi ro ở sân chơi này.

Vấn đề không chỉ nằm ở từng trận đấu. Capello nói thẳng: hậu vệ Italy ngày nay được yêu cầu phát động tấn công, nhưng lại thiếu sự chắc chắn trong phòng ngự. Họ biết chuyền bóng, nhưng không còn giỏi tranh chấp như thế hệ trước. Khi đối đầu những cầu thủ nhanh và kỹ thuật, khoảng trống xuất hiện ngay lập tức.

Inter Milan để CLB Na Uy nhấn chìm 3-1.

Một khác biệt nữa nằm ở cường độ thi đấu. Ở Serie A, va chạm nhẹ có thể khiến trận đấu bị ngắt quãng. Ở Champions League, mọi thứ diễn ra nhanh và liên tục. Nếu bạn chậm một nhịp, đối thủ đã ở sau lưng. Sự khác biệt về thói quen này khiến các đội Italy gặp khó khi ra châu Âu.

Capello còn nhắc đến Premier League như một chuẩn mực mới. Ở đó, tốc độ và sức mạnh là điều bắt buộc. Cầu thủ giỏi tìm đến Anh vì môi trường cạnh tranh cao. Khi Serie A xuất hiện một tài năng sáng giá, họ cũng dễ bị cuốn đi. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sức cạnh tranh của giải đấu.

3-10 (ghi 3 bàn, thủng lưới 10 bàn) chưa phải là dấu chấm hết. Inter vẫn còn lượt về tại San Siro. Juventus và Atalanta cũng chưa hết cơ hội. Nhưng dù kết quả sau cùng ra sao, hồi chuông cảnh báo đã vang lên. Serie A không thể sống bằng ký ức về thời hoàng kim. Họ cần thay đổi cách đào tạo, cách tổ chức và cả cách nhìn về nhịp độ trận đấu.

Có thời, Italy là điểm đến của những nhà vô địch. Hôm nay, họ phải chạy theo để bắt kịp tốc độ của phần còn lại. 3-10 là con số lạnh lùng. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy buộc bóng đá Italy phải nhìn thẳng vào thực tế.

Nếu không thay đổi, khoảng cách sẽ còn lớn hơn.