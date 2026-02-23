Tottenham thiệt hại trăm triệu bảng nếu rớt hạng

Cái giá phải trả nếu Tottenham chia tay Premier League sẽ rất đắt đỏ.

Rạng sáng 23/2, Tottenham nhận thất bại 1-4 trước Arsenal ở vòng 27 Premier League. Trận thua này khiến Spurs tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 4 điểm.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV tạm quyền Igor Tudor, người được bổ nhiệm thay thế Thomas Frank sau khi nhà cầm quân người Đan Mạch bị sa thải.

Trong cuộc trao đổi với Football London, chuyên gia tài chính Kieran Maguire đã phân tích những hệ lụy nghiêm trọng nếu Spurs phải xuống chơi tại Championship. Ông cho rằng, dù viễn cảnh Tottenham vô địch Champions League nhưng lại thi đấu ở giải hạng Nhất nghe có vẻ hài hước, điều đáng lo hơn vẫn là cú sốc tài chính khổng lồ mà CLB có thể phải đối mặt.

Rớt hạng là viễn cảnh thảm họa với Tottenham. Ảnh: Reuters.

Theo ông Maguire, doanh thu mùa trước của Tottenham đạt khoảng 600 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu rớt hạng, nguồn thu từ bản quyền truyền hình – vốn đạt khoảng 190 triệu bảng, có thể giảm mạnh xuống còn khoảng 45 triệu bảng, ngay cả khi đội bóng nhận các khoản hỗ trợ tài chính dành cho CLB xuống hạng. Đây sẽ là đòn giáng nặng nề vào ngân sách hoạt động của đội bóng.

Không chỉ vậy, Spurs hiện vẫn gánh khoản nợ lớn, bao gồm hơn 300 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán cho các CLB khác. Những nghĩa vụ tài chính này vẫn phải được chi trả đều đặn, bất kể đội bóng thi đấu ở hạng đấu nào. Doanh thu bán vé cũng sẽ sụt giảm đáng kể, dù tổ hợp sân vận động có thể phần nào giúp CLB duy trì nguồn thu ngoài bóng đá.

Trong khi đó Telegraph cho biết ngay cả khi trụ hạng thành công, Tottenham vẫn có thể thiệt hại hàng chục triệu bảng do nguy cơ vắng mặt ở các cúp châu Âu. Việc không giành vé dự các giải đấu châu lục đồng nghĩa nhiều khoản thưởng trong hợp đồng tài trợ sẽ không được kích hoạt. Không ít nhà tài trợ còn cài điều khoản cho phép đàm phán lại hoặc chấm dứt hợp đồng nếu đội bóng xuống hạng.

Ở vòng 28, Tottenham có cơ hội tích lũy thêm điểm số khi làm khách trên sân của Fulham vào ngày 1/3.

