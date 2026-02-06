Cú sốc với Real Madrid

UEFA xác định Rodrygo có hành vi l xúc phạm trọng tài, áp án treo giò 2 trận khiến tiền đạo Real Madrid vắng mặt cả hai lượt đấu gặp Benfica.

UEFA đã ra phán quyết chính thức liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Rodrygo trong trận đấu diễn ra tại Da Luz ngày 29/1.

Rodrygo vắng mặt trong hai trận play-off với Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo kết luận, cầu thủ người Brazil có hành vi "ngôn ngữ xúc phạm" với trọng tài, vi phạm điều khoản kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Khung phạt cho lỗi này là hơn 1 trận, và UEFA áp dụng mức thấp nhất trong khung là treo giò 2 trận.

Án phạt đồng nghĩa Rodrygo sẽ vắng mặt ở vòng play-off Champions League gặp Benfica, cả lượt đi lẫn lượt về. Đây là tổn thất đáng kể với Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Sự việc xảy ra ở phút 90+6, khi Benfica đang dẫn 3-2. Trước đó, Real Madrid đã mất người sau thẻ đỏ của Asencio. Rodrygo phản ứng gay gắt với trọng tài Davide Massa vì cho rằng đối phương câu giờ.

Nhưng phản ứng gay gắt của Rodrygo đã vượt quá giới hạn và phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Trên đường bước vào đường hầm, anh tiếp tục tỏ rõ sự bực dọc và không chấp nhận.

Một ngày sau trận đấu, Rodrygo đã công khai xin lỗi. Anh thừa nhận bản thân để cảm xúc lấn át, khẳng định đó không phải cách hành xử thường thấy và ý thức rõ hệ quả mà hành động này mang lại. Đây chỉ là thẻ đỏ thứ hai của Rodrygo trong màu áo Real Madrid, sau lần đầu vào năm 2020 khi còn thi đấu cho đội Castilla.

Hệ quả là Rodrygo nghỉ gần một nửa số trận của Real Madrid trong tháng 2. Anh chỉ còn góp mặt ở ba trận La Liga gặp Valencia, Real Sociedad và Osasuna. Đáng chú ý, trong bối cảnh Vinicius bị treo giò ở La Liga, Rodrygo nhiều khả năng sẽ đá chính ở cánh trái trong chuyến làm khách tại Mestalla cuối tuần này.

Ngoài án treo giò cá nhân, UEFA cũng phạt Benfica và Real Madrid mỗi đội 40.000 euro vì làm chậm thời điểm bắt đầu hiệp hai. Đồng thời, UEFA đưa ra cảnh báo đối với Jose Mourinho và Arbeloa, nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt về giờ giấc ở các lượt đấu diễn ra đồng loạt.