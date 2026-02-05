Vinicius lại làm khó Real Madrid

Chấn thương dồn dập khiến Real Madrid lao đao, nhưng việc Vinicius Junior vắng mặt vì đủ thẻ vàng lại là tổn thất đến từ chính sự thiếu kiềm chế của ngôi sao người Brazil.

Vinicius có chuỗi 12 ngày không ra sân. Ảnh: Reuters.

Real Madrid bước vào chuyến làm khách trên sân Mestalla của Valencia trong bối cảnh lực lượng bị bào mòn nghiêm trọng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất mùa giải, khi cả chuyên môn lẫn tinh thần đều chịu sức ép lớn.

Tổn thất nặng nề nhất đến từ Jude Bellingham. Tiền vệ người Anh dính chấn thương gân kheo trái ngay từ đầu trận gặp Rayo Vallecano và buộc phải rời sân trong nước mắt.

Kết quả kiểm tra xác nhận Bellingham bị rách cơ bán gân, đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt tại Mestalla và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Đây là cú đánh mạnh vào tuyến giữa, nơi Bellingham đang đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Real Madrid.

Hàng thủ cũng rơi vào tình trạng chắp vá. Asencio đang thi đấu trong tình trạng báo động khi phải chịu đựng vết nứt xương chày phải suốt nhiều tuần. Chấn thương này không quá nguy hiểm nhưng gây đau đớn và tiềm ẩn rủi ro nếu tiếp tục ra sân liên tục.

Carvajal mới chỉ trở lại với thời lượng rất hạn chế sau ca nội soi đầu gối, trong khi Trent, Rudiger và Mendy có thể được đăng ký nhưng đều thiếu nhịp thi đấu.

Vinicius Jr luôn là tâm điểm tranh cãi.



Nếu các ca chấn thương là rủi ro khó tránh, thì sự vắng mặt của Vinicius lại mang màu sắc khác. Tiền đạo người Brazil không thể góp mặt vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng, hệ quả từ những phản ứng thiếu kiềm chế quen thuộc trên sân.

Trong bối cảnh Real Madrid khát nhân lực cho chuyến làm khách khó khăn bậc nhất La Liga, việc Vinicius bị treo giò rõ ràng là tổn thất không đáng có.

Đáng chú ý, Mestalla vốn được xem là "điểm nóng" với Vinicius, nơi anh từng trải qua nhiều trận đấu căng thẳng và giàu cảm xúc. Tuy nhiên lần này, Real Madrid sẽ phải hành quân mà thiếu đi một trong những mũi tấn công quan trọng nhất không phải vì chấn thương, mà vì kỷ luật.

Lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid chỉ thắng 3 trong 11 lần làm khách gần nhất tại Mestalla. Với lực lượng sứt mẻ và tinh thần vừa hồi phục nhưng chưa lành hẳn, thử thách dành cho Real Madrid là vô cùng lớn.