Tình thế xấu dần với Arbeloa

Những dấu hiệu rạn nứt nội bộ đang xuất hiện tại Real Madrid khi HLV Alvaro Arbeloa chưa tạo được sự thuyết phục với phòng thay đồ.

Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Real Madrid, khi nội bộ đội bóng Hoàng gia được cho là xuất hiện nhiều bất đồng liên quan đến vai trò và cách điều hành của Alvaro Arbeloa.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, phòng thay đồ Real đang rơi vào trạng thái bất ổn, bất chấp những tuyên bố trấn an từ ban huấn luyện.

Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở cách các cầu thủ nhìn nhận Arbeloa. Nhiều thành viên trong đội hình cho rằng ông chỉ được xem như HLV tạm quyền, chưa mang lại cảm giác về một dự án dài hạn hay sự thay đổi mang tính chiến lược. Từ góc nhìn của cầu thủ, Real Madrid vẫn vận hành theo quán tính cũ, thiếu những điều chỉnh rõ ràng về lối chơi lẫn quản trị nhân sự.

Sự ngạc nhiên trong nội bộ càng gia tăng sau trận đấu với Benfica, khi Dani Ceballos không được sử dụng. Quyết định này khiến không ít cầu thủ bất ngờ, bởi Ceballos được đánh giá là một trong những nhân tố có khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo sự cân bằng ở tuyến giữa trong bối cảnh Real cần sự ổn định. Việc anh hoàn toàn vắng mặt trên sân đã làm dấy lên những dấu hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện.

Căng thẳng không chỉ dừng lại trong phòng thay đồ. Sau trận gặp Rayo Vallecano, buổi họp báo của Arbeloa đã bị trì hoãn. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nhiều bất đồng nội bộ, khiến công tác truyền thông của CLB không diễn ra suôn sẻ như thường lệ. Đây là chi tiết hiếm gặp ở Real Madrid, nơi mọi quy trình vốn được kiểm soát chặt chẽ.

Những diễn biến này cho thấy Real Madrid đang đứng trước một giai đoạn nhạy cảm. Khi niềm tin giữa cầu thủ và ban huấn luyện bị lung lay, áp lực dành cho Arbeloa chắc chắn sẽ gia tăng. Với một đội bóng luôn đặt mục tiêu cao nhất ở mọi đấu trường, bất ổn nội bộ, dù nhỏ, cũng có thể nhanh chóng trở thành vấn đề lớn nếu không được xử lý kịp thời.