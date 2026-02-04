Flamengo chào mời Vinicius

Ban lãnh đạo Flamengo công khai bày tỏ mong muốn đưa Vinicius Jr. trở lại Brazil, trong bối cảnh tương lai của ngôi sao Real Madrid vẫn chưa được xác định.

Vinicius luôn có một nơi để trở về. Ảnh: Reuters.

Flamengo đang gửi đi thông điệp rõ ràng về tham vọng của mình. Sau khi đưa Lucas Paqueta trở lại Maracana, đội bóng giàu truyền thống của Rio de Janeiro tiếp tục mơ tới một cái tên lớn hơn. Vinicius Jr., biểu tượng mới của bóng đá Brazil tại châu Âu, đang được đặt vào trung tâm của giấc mơ ấy.

Jose Boto, giám đốc bóng đá của Flamengo, không né tránh khi nói về khả năng tái hợp. Trong buổi ra mắt Paqueta, ông xác nhận CLB luôn để ngỏ cánh cửa cho Vinicius.

"Hợp đồng của cậu ấy sắp kết thúc. Vinicius còn gửi cho tôi một món quà rất đẹp, một chiếc áo có chữ ký. Với những cầu thủ như vậy, chỉ có thể cạnh tranh khi họ thực sự muốn đến. Điều đó phụ thuộc vào Vini nhiều hơn là vào chúng tôi", Boto chia sẻ.

Vinicius rời Flamengo năm 2017 để sang châu Âu. Chín năm sau, anh trở thành trụ cột của Real Madrid và là một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất thế giới.

Tuy nhiên, giai đoạn gần đây không hề dễ dàng. Vinicius từng đối mặt với những tiếng la ó từ khán đài Bernabeu và trải qua chuỗi trận dài không ghi bàn tại La Liga, chỉ mới được chấm dứt vào cuối tuần qua trong trận thắng 2-1 trước Rayo Vallecano.

Chính bối cảnh ấy khiến Flamengo tin rằng họ có thể mang đến cho Vinicius một môi trường khác.

Paqueta là một trường hợp trở lại Flamengo sau khi từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Ảnh: Reuters.

Đó là nơi Vini được yêu mến vô điều kiện, được nhìn nhận như một biểu tượng, không chỉ là một ngôi sao phải gánh áp lực thành tích. Với Flamengo, việc đưa Vinicius trở lại không đơn thuần là một thương vụ, mà là câu chuyện của cảm xúc và bản sắc.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6/2027. Khi đó, anh sẽ gần 27 tuổi và có hơn một thập kỷ gắn bó với sân Bernabeu. Jose Boto cho rằng thời điểm ấy có thể mở ra cơ hội thực tế hơn.

"Khi hợp đồng sắp kết thúc, chúng tôi sẽ không phải trả phí chuyển nhượng cho Real Madrid", ông nói.

Trường hợp của Paqueta được xem là tiền lệ. Tiền vệ này từng từ chối nhiều đề nghị hấp dẫn từ Premier League chỉ để trở lại Flamengo. Theo Boto, nếu không có khát khao mãnh liệt của Paqueta, thương vụ đó đã không thể xảy ra, bất chấp tiềm lực tài chính.

Chừng nào Vinicius chưa gia hạn với Real Madrid, những đồn đoán sẽ còn tiếp diễn. Các tuần tới, cùng phong độ của đội bóng dưới thời Arbeloa trong giai đoạn quyết định mùa giải, có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngôi sao người Brazil.