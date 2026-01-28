Vinicius gửi tối hậu thư đến Chủ tịch Perez

Cầu thủ người Brazil được cho là đã gửi đi thông điệp rõ ràng về tương lai tại Bernabeu.

Vinicius muốn sớm chốt tương lai.

Theo Fichajes, ngôi sao người Brazil yêu cầu ban lãnh đạo CLB phải đưa ra quyết định dứt khoát trước tháng 4, nếu không muốn chứng kiến anh tự do đàm phán với các đội bóng khác khi phiên chợ hè 2026 mở cửa.

Ở tuổi 25, Vinicius không còn là tài năng triển vọng mà đã trở thành trụ cột trong mọi kế hoạch của Real Madrid. Những đóng góp mang tính quyết định trong các danh hiệu gần đây khiến cầu thủ chạy cánh này tin rằng anh xứng đáng được đãi ngộ ngang hàng với những ngôi sao hưởng lương cao nhất đội, đặc biệt là Kylian Mbappe.

Yêu cầu mức lương ròng khoảng 30 triệu euro mỗi mùa được xem là điều kiện tiên quyết để Vinicius tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng Hoàng gia.

Ở chiều ngược lại, Florentino Perez lại tỏ rõ sự thận trọng. Real Madrid nỗ lực giữ sự cân bằng trong quỹ lương để bảo vệ sự ổn định của phòng thay đồ, tránh tạo ra tiền lệ có thể phá vỡ cấu trúc đã được xây dựng nhiều năm qua. Chính sự khác biệt này khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, dù cả hai bên đều khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành.

Theo El Pais, Al-Ahli là câu lạc bộ Saudi Pro League quan tâm nhất đến việc chiêu mộ tiền đạo mang áo số 7 của Real Madrid. Đội bóng này sẵn sàng đưa ra hợp đồng trị giá lên đến 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD ) dành cho Vinicius.