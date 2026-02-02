Vì sao Vinicius trở thành tâm điểm tranh cãi ở Real Madrid?

Giữa áp lực thành tích, kỳ vọng khổng lồ và những vết rạn âm ỉ tại Bernabeu, Vinicius Junior đang bị đẩy vào vị trí khó xử nhất ở Real Madrid: vừa là biểu tượng, vừa là cái tên hứng chịu nhiều chỉ trích nhất.

Vinicius tạo ra nhiều tranh cãi ở Real Madrid.

Khi Vinicius Junior hôn lên huy hiệu Real Madrid sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới Rayo Vallecano, đó không chỉ là một màn ăn mừng. Đó là thông điệp.

Hướng về khán đài, giơ cao hai tay, liên tục kêu gọi sự cổ vũ, Vinicius dường như muốn nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn chiến đấu cho màu áo này, dù không phải lúc nào cũng được yêu mến.

Áp lực thành tích và một “vật tế thần” quen thuộc

Hình ảnh ấy phản ánh đúng vị thế hiện tại của Vinicius ở Real Madrid: bị la ó bởi một bộ phận CĐV, được bảo vệ và yêu mến bởi số khác. Và hiếm có ngôi sao nào ở Bernabeu lại gây chia rẽ sâu sắc đến vậy.

Sự bất mãn của CĐV Real Madrid không xuất hiện trong khoảng trống. Đội bóng Hoàng gia đang trải qua một mùa giải đầy trắc trở. Họ bị loại khỏi Cúp Nhà vua bởi một đội hạng dưới, không giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League và phải đá play-off, đồng thời đang đứng sau Barcelona tại La Liga. Ngay cả những trận đấu tưởng như dễ thở cũng trở thành thử thách.

Trong bối cảnh ấy, Bernabeu luôn có xu hướng tìm ra một cái tên để trút giận. Và Vinicius trở thành lựa chọn dễ thấy nhất.

Xét thuần túy về con số, mùa giải của Vinicius không quá tệ, nhưng cũng không đạt đến kỳ vọng. Bàn thắng vào lưới Rayo Vallecano mới là pha lập công đầu tiên của anh tại La Liga kể từ đầu tháng 10. Tổng cộng, Vinicius có 8 bàn trên mọi đấu trường, là chân sút nhiều bàn thứ hai của Real mùa này.

Vấn đề nằm ở sự so sánh. Khi bên cạnh anh là Kylian Mbappe với 37 bàn thắng, khoảng cách trở nên quá rõ ràng. Với CĐV Real, Vinicius không chỉ được đánh giá bằng những gì anh làm được, mà còn bằng những gì họ tin rằng anh phải làm được.

Nhà báo Guillem Balague từng chỉ ra một thực tế quen thuộc ở Bernabeu: sự tức giận thường hướng về cầu thủ được kỳ vọng sẽ gánh vác đội bóng, đồng thời là người bị xem là “xa” với bản sắc Real Madrid nhất. Vinicius, với cá tính mạnh, phản ứng dữ dội trên sân và những tranh cãi ngoài đường biên, vô tình hội tụ đủ cả hai yếu tố đó.

Những mâu thuẫn công khai với HLV cũ, thái độ bị cho là thiếu kiềm chế khi ngồi dự bị, hay các phản ứng gay gắt trước chỉ trích đều khiến hình ảnh của Vinicius trong mắt một bộ phận CĐV trở nên phức tạp. Bernabeu vốn không khoan nhượng với sự bất ổn về cảm xúc. Và Vinicius, ở nhiều thời điểm, lại chính là hiện thân của sự bất ổn ấy.

Phân biệt chủng tộc, hợp đồng và câu hỏi về sự thuộc về

Không thể nói về Vinicius mà bỏ qua yếu tố phân biệt chủng tộc. Anh là một trong những cầu thủ phải hứng chịu nhiều vụ lăng mạ nhất tại bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Những bản án dành cho các CĐV xúc phạm Vinicius cho thấy vấn đề là có thật, không phải cảm giác chủ quan.

Điều đáng nói là Vinicius không chọn im lặng. Anh lên tiếng, đối đầu và biến mình thành gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc tại La Liga. Với nhiều người, đó là sự dũng cảm. Nhưng với một bộ phận khác, đặc biệt là những CĐV bảo thủ, cầu thủ “chỉ nên đá bóng”, không nên trở thành người đấu tranh xã hội.

Chính sự khác biệt trong cách nhìn ấy càng khoét sâu khoảng cách giữa Vinicius và một phần khán đài Bernabeu. Khi một cầu thủ luôn ở trạng thái phòng vệ, luôn cảm thấy mình không thực sự thuộc về, phản ứng của anh trên sân rất khó giữ được sự trung tính. Và Bernabeu, như Balague nhận xét, không thích sự “volatile” – dễ bùng nổ.

Câu chuyện hợp đồng càng làm mối quan hệ ấy thêm nhạy cảm. Vinicius chưa gia hạn, dù Real Madrid đã sẵn sàng. Ở một CLB nơi lòng trung thành được đo bằng chữ ký dài hạn, sự chần chừ dễ bị hiểu là thiếu cam kết, dù thực tế có thể phức tạp hơn nhiều.

Việc Vinicius phải tạm dừng đàm phán vì không hài lòng với môi trường làm việc trước đây cho thấy đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Nhưng với CĐV, những chi tiết ấy ít khi được kiên nhẫn phân tích. Thứ họ nhìn thấy là một ngôi sao chưa ký tiếp hợp đồng, lại thường xuyên là tâm điểm tranh cãi.

Có lẽ vì vậy, Vinicius mới liên tục thể hiện tình yêu với CLB bằng những cử chỉ mang tính biểu tượng: hôn huy hiệu, những dòng trạng thái khẳng định lòng trung thành. Đó không phải sự phô trương, mà là nỗ lực níu giữ sợi dây đang bị kéo căng giữa anh và khán đài.

Vinicius Junior không phải cầu thủ tệ. Anh cũng chưa bao giờ là người thờ ơ với Real Madrid. Nhưng ở Bernabeu, điều đó là chưa đủ. Nơi đây đòi hỏi sự hoàn hảo, sự ổn định và cảm giác “thuộc về” tuyệt đối.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là Vinicius sẽ ghi bao nhiêu bàn, hay có gia hạn hợp đồng hay không. Câu hỏi là liệu anh có thể tìm thấy sự bình yên tại Bernabeu – nơi vừa tung hô, vừa sẵn sàng quay lưng – hay không.

Bởi với một cầu thủ, dù tài năng đến đâu, thật khó để tỏa sáng trọn vẹn nếu luôn phải đá bóng trong cảm giác mình chỉ được chấp nhận có điều kiện.