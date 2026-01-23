Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius nhận đề nghị 1 tỷ euro

  Thứ sáu, 23/1/2026 08:43 (GMT+7)
Dù Real Madrid đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Vinicius Jr, người đại diện của cầu thủ Brazil vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán với các bên từ Saudi Arabia.

Vinicius Junior đang đứng trước ngã rẽ về tương lai.

Theo El Pais, Al-Ahli là câu lạc bộ Saudi Pro League quan tâm nhất đến việc chiêu mộ tiền đạo mang áo số 7 của Real Madrid. Đội bóng này sẵn sàng đưa ra hợp đồng trị giá lên đến 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) dành cho Vinicius Jr.

Con số khổng lồ này được xem là một trong những đề nghị hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá, nhằm thuyết phục Vinicius chuyển sang thi đấu tại giải đấu Saudi Pro League hè này. Các cuộc đàm phán giữa đại diện của Vinicius và Al-Ahli diễn ra hơn một năm qua, thể hiện sự kiên trì từ phía các nhà đầu tư Saudi Arabia.

Hiện tại, hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn hiệu lực đến hết mùa 2026/27. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha mong muốn giữ chân ngôi sao này, đặc biệt sau khi Xabi Alonso rời đi.

Tuy nhiên, sự hấp dẫn tài chính từ Saudi Arabia và sự bất mãn của Vinicius thời gian qua khiến tình hình trở nên phức tạp. Hôm 17/1, Vinicius bị CĐV Real Madrid la ó trong trận thắng 2-0 trước Levante tại La Liga.

Cầu thủ Real Madrid là người chịu áp lực lớn nhất và thậm chí được cho là gần như khóc khi rời sân. Vinicius hiểu rõ tình thế hiện tại và xem Saudi Arabia như một lựa chọn thực tế, nếu cuộc đàm phán với Real Madrid lâm vào bế tắc.

