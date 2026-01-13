Hơn 2 năm lay lắt và kết cục của trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM

Trước khi bị UBND TP.HCM giải thể, AISVN có thời gian dài hoạt động lay lắt vì thiếu tiền, thậm chí bị đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN). Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 12/1, UBND TPHCM chính thức ban hành quyết định giải thể trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN) do hết thời hạn đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được các vi phạm. UBND đồng thời yêu cầu nhà trường chịu mọi trách nhiệm, thanh toán dứt điểm mọi khoản nợ đối với người lao động.

Trước khi dừng hoạt động hoàn toàn, AISVN đã có khoảng thời gian dài vướng vào lùm xùm liên quan vấn đề tài chính và những tranh chấp với chủ đầu tư. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến học sinh và cha mẹ học sinh - những người đầu tư hàng tỷ đồng để con theo học tại đây.

Lùm xùm tài chính từ 2023

AISVN bắt đầu vướng vào bê bối tài chính từ khoảng tháng 9/2023, khi nhiều cha mẹ học sinh tụ tập trước cổng trường để đòi nợ. Những phụ huynh này đóng học phí theo chương trình hoàn lại học phí, tức cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí. Nhưng sau khi con ra trường, họ vẫn chưa được nhà trường hoàn lại số tiền này.

Tháng 10/2023, nhà trường thông báo thu bổ sung các khoản phí thường niên cho năm học 2023-2024 để "vượt khó". Song, vấn đề tài chính vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Học sinh AISVN. Ảnh: FBNT.

Đến ngày 18/3/2024, AISVN bất ngờ cho học sinh nghỉ học do phần lớn giáo viên nghỉ việc vì bị nợ lương. Trước đó một ngày, nhà trường từng tổ chức họp với phụ huynh để bàn cách tháo gỡ khó khăn tài chính và chia sẻ nguyên nhân khiến lương và các khoản bảo hiểm của giáo viên, nhân viên chưa được chi trả đầy đủ, đúng hạn.

Vào ngày 20/3/2024, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT TP.HCM gửi văn bản đến trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ về việc thực hiện khẩn các giải pháp xử lý, giải quyết các vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục tại trường.

Về vấn đề dạy học, nhà trường được yêu cầu thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình và đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho trẻ. Trong trường hợp phụ huynh muốn chuyển trường cho con, AISVN cũng cần giải quyết để trẻ được chuyển đến nơi học tập mới.

Khi làm việc với một nhóm phụ huynh khoảng 20 người, sở tiếp nhận thông tin nhóm phụ huynh này không muốn chuyển trường cho con mà chỉ muốn trao đổi với chủ đầu tư trường để nắm quyền tiếp quản, điều hành trường để duy trì việc học cho con. Nguyện vọng này của phụ huynh lại vượt quá quyền hạn của sở.

Chủ trường bị cấm xuất cảnh

Trong lúc AISVN rối ren vì chuyện tài chính, chủ tịch hội đồng trường là bà Nguyễn Thị Út Em bị cấm xuất cảnh do nợ thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, AISVN cũng bị cảnh cáo đình chỉ tuyển sinh trong năm học 2024-2025 cho đến khi nhà đầu tư hoàn tất vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 28/3/2024, UBND TP.HCM cho biết bà Út Em từng ký nhiều hợp đồng vay vốn với phụ huynh có con theo học tại AISVN. Khi học sinh nghỉ học, nhà trường cam kết hoàn trả số tiền đã vay trong thời hạn nhất định.

Tuy nhiên, nhà trường không thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn. Đến tháng 3/2023, trường tiếp tục rơi vào khó khăn tài chính, dẫn đến tình trạng nợ lương đội ngũ nhân sự.

Ngày 29/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện chấn chỉnh hoạt động của AISVN, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn.

Dù trường vướng bê bối tài chính, chỉ 5% phụ huynh AISVN muốn chuyển trường cho con, nhiều người thậm chí ngỏ ý góp tiền để giúp trường duy trì hoạt động cho đến hết năm học. Tính đến ngày 2/4/2024, phụ huynh trường này góp được 21,7 tỷ đồng để trường chi trả lương tháng 3 cho giáo viên. Dù vậy, nhiều người tuyên bố sẽ không trở lại trường cho đến khi được trả đủ lương.

Tính đến ngày 9/4/3034, số tiền đóng góp từ phụ huynh lên đến 28 tỷ đồng nhưng AISVN vẫn không thể duy trì hoạt động. Bởi sau khi chi trả lương tạm thời cho giáo viên, trường chỉ còn 9,5 tỷ đồng nên quyết định dạy trực tiếp cho những học sinh có quyên góp và dạy online cho những em còn lại.

Do hết tiền, thiếu giáo viên, AISVN thông báo cho trẻ nghỉ hè sớm từ ngày 26/4/2024. Thời gian này, các giáo viên cũng lần lượt nghỉ việc, nhiều gia đình tranh thủ làm thủ tục chuyển trường cho con.

Ảnh chụp khuôn viên AISVN từ trên cao vào tháng 3/2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Bị cấm tuyển sinh, đình chỉ hoạt động

Ngày 27/5/2024, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo AISVN không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học 2024-2025 bởi trường vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học 2023-2024 và đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2024-2025.

Chỉ hơn một tháng sau, vào ngày 1/7/2024, trường này bị đình chỉ hoạt động trong 12 tháng do trường chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trong thời gian bị đình chỉ, AISVN vẫn đòi khai giảng năm học mới 2024-2025 nhưng Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định chưa được phép.

Đến ngày 27/8/2024, Chi cục thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè (cũ) đề nghị thu hồi giấy phép thành lập của AISVN. Sau đó, vào ngày 11/8/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM trình UBND TP, đề nghị giải thể AISVN do trường không khắc phục được nguyên nhân đình chỉ dù đã hết thời hạn quy định.

Trước đó, vào ngày 30/3/2025, nhóm nhà đầu tư mới của AISVN tố bà Út Em tự xưng là “chủ trường”, cùng một số nhân viên và phụ huynh có hành vi kích động, đập phá và cố ý chiếm lại trường.

Nhóm nhà đầu tư cho rằng các hành vi này được thực hiện dưới danh nghĩa một pháp nhân đã bị đình chỉ hoạt động, sử dụng con dấu không còn giá trị pháp lý, vi phạm nghiêm trọng pháp luật nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, họ bác bỏ cáo buộc không cho phụ huynh vào trường, khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong quá trình tái cấu trúc, song không chấp nhận các hành vi gây rối, phá hoại tài sản.