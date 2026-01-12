TP.HCM chính thức giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Nửa năm kể từ khi Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra đề nghị, mới đây, trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN) chính thức bị giải thể.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN), ảnh chụp tháng 3/2024. Ảnh: Thái An.

Ngày 12/1, UBND TPHCM đã ban hành quyết định giải thể trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN) do hết thời hạn đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được các vi phạm theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Theo quyết định số 3693/QĐ-UBND, căn cứ điểm b khoản 2 điều 51 Luật Giáo dục 2019, AISVN bị giải thể. UBND TPHCM đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS - nhà đầu tư của trường - cùng nhà trường chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, nhà trường phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ, đặc biệt là nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, cùng với đó là hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng cho phụ huynh, học sinh.

Đối với người lao động, nhà trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chế độ về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động đã ký. AISVN cũng phải bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở GD&ĐT TP.HCM để lưu trữ.

Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ chuyển học sinh của trường sang các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, được cấp phép hoạt động, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn.

Sở Nội vụ, Cục Thuế TP.HCM và Bảo hiểm xã hội TP.HCM được giao giám sát, đôn đốc việc thanh toán các khoản nợ bảo hiểm, nghĩa vụ thuế và giải quyết chế độ cho người lao động của công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS theo quy định.

AISVN là trường quốc tế nhiều cấp học có địa chỉ tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè, nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ tháng 9/2023, trường này gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, bị phụ huynh phản ánh nhiều lần nhưng vẫn không thể khắc phục, khiến hoạt động học tập của trẻ bị gián đoạn.

Đầu năm 2024, sở nhiều lần làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng để tìm phương án tháo gỡ, song xác định nhà trường không đủ điều kiện duy trì dạy và học.

Vào tháng 3/2024, sở phối hợp Công an TP.HCM và các sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, ưu tiên bảo đảm quyền lợi học tập, đồng thời cử cán bộ trực tiếp phối hợp vận hành trường đến hết năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, AISVN vẫn không đáp ứng điều kiện về tài chính và nhân sự theo quy định. Theo đó, sở ban hành Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT đình chỉ hoạt động giáo dục trong 12 tháng, kèm quy định nếu hết thời hạn mà không khắc phục sẽ trình UBND TP giải thể.

Đến tháng 8/2025, hết thời hạn đình chỉ, AISVN vẫn không thể khắc phục nguyên nhân và không báo cáo năng lực tài chính để duy trì việc dạy và học. Do đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có công văn báo cáo tình hình của trường nhằm trình UBND thành phố xem xét, quyết định giải thể trường này.