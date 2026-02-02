Phụ huynh TP.HCM cần làm điều này để tránh mất quyền lợi của con

Để đảm bảo quyền lợi cho con em khi tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh cần cập nhật thông tin đúng thời hạn, theo đúng các bước do Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ ngày 3/2 đến ngày 3/3, phụ huynh tại TP.HCM cần phải rà soát, cập nhật thông tin của con em trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại trang web https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ để phục vụ tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Các bước cập nhật thông tin cụ thể như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome, Cốc cốc, Safari,…).

Bước 2: Truy cập địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn [Xác nhận thông tin], chọn cấp học, Số định danh cá nhân và Mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Với học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học. Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện Kiểm tra thông tin học sinh, phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Trang chủ cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM.

Lưu ý, để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, phụ huynh cần hoàn thành 3 bước chụp ảnh thông tin cư trú trên VNeID để làm minh chứng đăng ký hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, cụ thể như sau:

Bước 1: Cha mẹ học sinh thực hiện đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại di động.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, cha mẹ học sinh chọn tiện ích Thông tin cư trú để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh trên ứng dụng VNeID.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin Thông tin cư trú, cha mẹ học sinh thực hiện chụp lại thông tin cư trú và Thông tin học sinh tại mục Thành viên khác trong hộ gia đình để làm minh chứng xác nhận.

Trong trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh của học sinh chính xác, phụ huynh cần thực hiện 2 bước sau để hoàn thành hồ sơ:

Bước 1: Chọn nút chức năng [Tải lên], sau đó thực hiện đính kèm minh chứng dưới định dạng ảnh gồm ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên VNeID. Lưu ý, dung lượng ảnh không quá 5Mb và phải có định dạng jpg, png hoặc jpeg.

Bước 2: Phụ huynh nhập Mã bảo vệ, tích chọn Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin và tích nút Xác nhận để hoàn thành xác nhận hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Theo đó, toàn bộ quy trình tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 thuộc 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua một hệ thống chung duy nhất.

Cha mẹ học sinh lưu ý cần rà soát thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh thành phố đúng hạn. Trường hợp sai sót có thể gửi yêu cầu điều chỉnh kèm theo minh chứng hợp lệ để nhà trường xác minh, cập nhật lại và xác nhận lần cuối.

Nếu không thực hiện yêu cầu này của Sở GD&ĐT TP.HCM, quyền lợi của học sinh trong công tác tuyển sinh đầu cấp có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của sở.