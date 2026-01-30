Học sinh TP.HCM phải dừng bán trú vì thực phẩm bẩn đến khi nào?

Các trường sử dụng dịch vụ của Sago Food sẽ phải tạm dừng bán trú theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM và báo cáo khẩn về sở theo yêu cầu.

Thịt bẩn được công ty Sago Food sử dụng để chế biến.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản chính thức yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình tổ chức và thực hiện bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn sau vụ việc liên quan đến công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Theo đó, với các cơ sở giáo dục có phản ánh về bữa ăn học đường, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của công ty này, đồng thời phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và kịp thời chấn chỉnh.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Các đơn vị liên quan cũng phải báo cáo khẩn về Sở GD&ĐT TP.HCM và UBND xã/phường, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến theo biểu mẫu tại đường link do sở cung cấp. Trong thời gian tạm ngừng, nhà trường cũng chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang tổ chức bữa ăn học đường triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn trong toàn ngành.

Nội dung rà soát tập trung vào việc tăng cường tự kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp để kịp thời phát hiện các dấu hiệu mất an toàn thực phẩm.

Các trường phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; không chỉ dựa trên hồ sơ mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn theo biểu mẫu trực tuyến, hạn chót trước 17h ngày 2/2.

"Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc các sự cố vượt thẩm quyền xử lý, các cơ sở giáo dục phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT TP.HCM để phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho học sinh", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Sago Food là đơn vị cung cấp nguyên liệu làm thức ăn bán trú cho nhiều trường học tại TP.HCM. Trong bài phản ánh trên Báo Dân Việt, hàng loạt hình ảnh thịt heo, thịt trâu có dấu hiệu quá hạn, ôi thiu vẫn được sơ chế và "hô biến" thành thịt tươi, sau đó được chế biến thành suất ăn bán trú cho học sinh TP.HCM.

Hiện, toàn bộ thông tin, hình ảnh thu thập được đã được chuyển đến UBND xã Hiệp Phước và Công an TP.HCM để đề nghị xác minh. Công an TP.HCM cũng đã giao các đơn vị chuyên môn vào cuộc kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến bếp ăn học đường.

Cùng với đó, từ ngày 28/1, hàng loạt trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.HCM đã thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho đến khi có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.