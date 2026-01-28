TP.HCM cấm quảng cáo bơm, tiêm làm đẹp trong trường học

Sở GD&ĐT TP.HCM đồng thời yêu cầu các nhà trường tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh và học sinh chỉ nên lựa chọn những cơ sở uy tín, được cấp phép.

Cận cảnh quá trình thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại một bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục không được phép tiếp nhận hay tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường cũng như thông qua các kênh liên lạc của lớp và của trường.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần tập trung cảnh báo những rủi ro khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở quảng cáo trôi nổi, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Giáo viên, phụ huynh và học sinh cũng được khuyến cáo chỉ lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện, đã được cấp phép hoạt động và phê duyệt phạm vi chuyên môn phù hợp.

Thông báo mới của Sở GD&ĐT TP.HCM đồng thời nhấn mạnh các dịch vụ có can thiệp vào cơ thể người như phẫu thuật, thủ thuật, tiêm chích, bơm, chiếu tia - sóng, đốt hoặc các hình thức can thiệp xâm lấn khác phải được thực hiện đúng cơ sở, đúng thẩm quyền theo quy định.

Riêng dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đã được phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ.

Về hình thức tuyên truyền, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị đăng tải thông tin trên website, bảng tin, các kênh truyền thông nội bộ; đồng thời lồng ghép nội dung này trong sinh hoạt lớp, họp phụ huynh theo hướng phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.