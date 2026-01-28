Hiệu trưởng ở TP.HCM lên tiếng vụ một lớp thu quỹ 6 triệu đồng

Hiện, nhà trường đã yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả số tiền đã thu, đồng thời không cho phép tổ chức thu quỹ theo hình thức đồng loạt, cào bằng.

Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây). Ảnh: V.D.

Trong cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ, một lớp 12 của trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) tổ chức thu quỹ lớp với mức 3 triệu đồng/học sinh cho học kỳ 2.

Đáng chú ý, vào đầu học kỳ một, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp này cũng đã thu mức quỹ tương tự. Như vậy, trong một năm học, mỗi học sinh lớp này cần phải đóng 6 triệu đồng quỹ lớp.

Vụ việc được cha mẹ học sinh của lớp phản ánh với báo chí. Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng trường THPT Gia Định, xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại trường.

Vị hiệu trưởng đồng thời cho biết nhà trường không có chủ trương cho phép các lớp thu quỹ lớp và yêu cầu các lớp tuyệt đối chấp hành quy định này.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp hoàn trả khoản tiền đã thu cho các phụ huynh.

Trong buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp này, ban giám hiệu trường THPT Gia Định được báo cáo vào học kỳ 1, số tiền quỹ 3 triệu đồng/học sinh được sử dụng cho các hoạt động của lớp như photocopy tài liệu học tập, may áo lớp, tổ chức hai buổi liên hoan cho học sinh, chi phí tham gia hội trại truyền thống của trường và mời biên đạo.

Đối với khoản thu dự kiến ở học kỳ 2, lý do được nêu là nhằm phục vụ các hoạt động và khen thưởng học sinh do năm học này nhà trường chưa được Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ.

Hiện, bên cạnh yêu cầu hoàn tiền, lãnh đạo trường THPT Gia Định nhấn mạnh thêm rằng nếu có cá nhân hoặc tổ chức muốn hỗ trợ cho lớp học thì có thể tài trợ theo từng hạng mục cụ thể, không được thu quỹ lớp theo hình thức đồng loạt, cào bằng.

Từ đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý các khoản thu, chi và công tác vận động tài trợ trong năm học 2025-2026.

Cụ thể, Sở GD&ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu ngoài quy định. Kinh phí hoạt động của ban đại diện chỉ được sử dụng cho hoạt động trực tiếp của ban, không dùng cho các mục đích như bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh, khen thưởng giáo viên, hay mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

"Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.