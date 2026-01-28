TP.HCM xây thêm trường tiểu học hơn trăm tỷ đồng

TP.HCM khởi công Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3, dự án hơn 100 tỷ đồng, kỳ vọng giảm áp lực trường lớp và tạo điều kiện học hai buổi/ngày cho học sinh.

Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây mới với kinh phí 145 tỷ đồng. Ảnh: Phát Đạt.

Sáng 28/1, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 chính thức được động thổ xây dựng tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng .

Đây là một trong những công trình giáo dục quy mô lớn được triển khai trong bối cảnh TP.HCM chịu áp lực ngày càng gia tăng về dân số và số lượng học sinh, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông lao động nhập cư. Việc bổ sung thêm trường học được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước hoàn thiện hạ tầng xã hội đô thị.

Trường học hơn 10.000 m², 40 phòng học

Theo quy hoạch, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500 m², với quy mô 40 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng và công trình phụ trợ đồng bộ. Các hạng mục chính bao gồm khối phòng học, khu hành chính - quản trị, khu sinh hoạt chung, nhà thi đấu đa năng, sân chơi, hồ bơi và các không gian hỗ trợ học tập, sinh hoạt. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 7, kịp phục vụ năm học mới.

Trường sẽ có khu sinh hoạt chung, nhà thi đấu đa năng, sân chơi, hồ bơi. Ảnh: Phát Đạt.

Trường được thiết kế theo tư duy kiến trúc của mô hình giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm và gắn kết với môi trường tự nhiên - xã hội xung quanh. Ngôn ngữ kiến trúc sử dụng hình khối mạch lạc, tổ chức không gian khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió, qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không gian sử dụng.

Các không gian học tập, sinh hoạt và vui chơi được bố trí linh hoạt, phù hợp với phương pháp giáo dục mới. Sân trường được đặt ở vị trí trung tâm, kết nối các khối chức năng thông qua hệ thống hành lang thông thoáng, tạo nên môi trường học tập thân thiện, an toàn và giàu tính trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, tổng thể kiến trúc của ngôi trường không chỉ đáp ứng yêu cầu sử dụng mà còn mang tính nhân văn, góp phần hình thành thói quen sinh hoạt, tư duy thẩm mỹ và ý thức cộng đồng cho học sinh ngay từ những năm đầu đời.

Quá tải tại phường có quy mô dân số lớn của TP.HCM

Phường Thuận Giao hiện là một trong những địa bàn có quy mô dân số lớn của TP.HCM. Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, cho hay phường được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của phường Thuận Giao cùng ba khu phố của phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Công trình được xây dựng trên khu đất gần 10.500 m². Ảnh: Nguyễn Thuận.

Toàn phường có diện tích hơn 16,8 km², gồm 8 khu phố, với quy mô dân số khoảng 164.500 người. Trong đó, dân số tạm trú chiếm hơn 85%, chủ yếu là người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và khu sản xuất lân cận. Với đặc thù này, nhu cầu về an sinh xã hội, y tế và đặc biệt là giáo dục luôn ở mức rất cao.

Hiện phường có 13 trường công lập, song nhiều trường được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp và không còn đáp ứng đủ nhu cầu học tập. Riêng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng từ năm 1995 trên khu đất chỉ khoảng 2.800 m², có 28 lớp với hơn 960 học sinh, trong khi diện tích và trang thiết bị đều hạn chế.

Theo bà Thủy, việc đầu tư xây dựng trường mới là yêu cầu cấp thiết, đã được Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất. Việc một doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng được xem là đóng góp lớn, giúp địa phương sớm tháo gỡ khó khăn về trường lớp.

Đại biểu ấn nút khởi công công trình. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chia sẻ khu vực Bình Chuẩn - Thuận Giao nhiều năm qua luôn chịu áp lực lớn về sĩ số học sinh, trong khi điều kiện cơ sở vật chất trường lớp chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 hiện chỉ có 14 phòng học nhưng phải tổ chức 28 lớp, khiến nhà trường không thể dạy học hai buổi/ngày theo quy định của điều lệ trường phổ thông.

"Điều này gây nhiều khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn được thiết kế cho mô hình học sinh học cả ngày tại trường", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo ông Hiếu, việc xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số, hoàn thiện mạng lưới trường lớp và tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường đạt chuẩn. Trường được định hướng phát triển theo mô hình trường học tiên tiến, hiện đại, đồng thời từng bước vận hành theo mô hình trường học số của TP.HCM, với hệ thống quản lý số, học liệu số và hạ tầng công nghệ phục vụ dạy học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn nhà đầu tư tiếp tục đồng hành trong việc trang bị các phòng học chức năng, đặc biệt là phòng học STEM, lĩnh vực đang được Trung ương quan tâm và khuyến khích triển khai rộng rãi.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, giảm áp lực trường lớp và đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng giáo dục bền vững của TP.HCM.